छात्रों और गरीबों की मौज! केंद्र सरकार ने बेचे 12 लाख से ज्यादा छोटे गैस सिलेंडर, जानें आपको कैसे मिलेगा फायदा

PM Ujjwala Yojana 2026: मोदी सरकार ने छात्रों और गरीबों को राहत देते हुए बड़ा जानकारी शेयर की है। सरकार ने शनिवार को बताया कि 10 अप्रैल को 51.5 लाख से ज्यादा घरेलू LPG सिलेंडर डिलीवर किए गए। केंद्र ने यह भी बताया कि उसी दिन पूरे देश में लगभग 1 लाख 5-kg FTL सिलेंडर बेचे गए, जबकि फरवरी 2026 में इनका रोजाना का औसत 77,000 था। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि 23 मार्च, 2026 से अब तक छात्रों और प्रवासी मजदूरों जैसे कमजोर तबकों को 12 लाख से अधिक 5-kg Free Trade LPG सिलेंडर बेचे गए।