Hezbollah Drone Attack: ड्रोन-रॉकेट से हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, इजरायली सेना पर कई जगह वार

ईरानी यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे श्रेष्ठ हैं। यह दिखा रहे हैं कि वे अपने उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने लगभग छह सप्ताह तक बमबारी झेली है। और यह बात प्रतिनिधिमंडल की व्यापकता में भी झलकती है। जिन विषयों पर वे चर्चा करना चाहते हैं, उन्हें देखते हुए यह काफी असामान्य है कि इसकी अध्यक्षता संसद अध्यक्ष कर रहे हैं। ईरान में यह एक शक्तिशाली पद है, लेकिन संसद में अन्य सदस्य भी होते हैं। इसके अलावा चार उप विदेश मंत्री और वर्तमान विदेश मंत्री हैं, जो सभी मुद्दों के पूर्ण विशेषज्ञ हैं। 2015 में जब ईरान के साथ पिछला परमाणु समझौता हुआ था, तब वे मुख्य वार्ताकार थे। और इसके अलावा उनका पूर्ववर्ती भी आ रहा है और वह भी इन सभी मुद्दों से अवगत है।