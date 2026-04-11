US GDP: ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, ईरान से जंग ने अमेरिका में फोड़ा महंगाई का बम

अमेरिका में महंगाई का यह उछाल सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, यह ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी है। मार्च के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर साफ हो जाती है। सभी आइटमों की महंगाई 3.5 फीसदी बढ़ी है, वहीं खाद्य महंगाई में 3.1 फीसदी की तेजी देखी गई है। इसके अलावा ईंधन में 21 फीसदी और डीजल में 45 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है। फ्यूल कॉस्ट में इस तेजी ने ट्रांसपोर्ट से लेकर एविएशन तक हर सेक्टर की लागत बढ़ा दी है। इसका सीधा असर आम अमेरिकी की जेब पर पड़ रहा है।