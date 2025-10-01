सामने आया चैतन्यानंद का दुबई कनेक्शन, चैट्स से हुआ लड़कियों की तस्करी का सनसनीखेज खुलासा

चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट्स एक्सपोज्ड (File Photo)
Swami Chaitanyanand Whatsapp Chats Exposed: दिल्ली के वसंत कुंज स्थित SRISIIM संस्थान में 17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती (उर्फ पार्थ सारथी) की गिरफ्तारी ने पुलिस जांच को एक अंतरराष्ट्रीय आयाम दे दिया है। आगरा के एक होटल से 29 सितंबर को गिरफ्तार इस 'डर्टी बाबा' के मोबाइल फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट्स ने एक बड़े दुबई कनेक्शन का पर्दाफाश किया है। चैट्स में बाबा दुबई के अमीर शेखों के लिए भारतीय कॉलेज गर्ल्स की 'सप्लाई' की बातें करता नजर आ रहा है, जो मानव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते रविवार तड़के करीब 3:30 बजे आगरा के ताजगंज इलाके में एक होटल से चैतन्यानंद को धर दबोचा। दो महीने से फरारी काट रहे इस बाबा के पास से एक आईपैड और तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए, जिनमें से एक फोन से संस्थान के सीसीटीवी और छात्रावास तक रिमोट एक्सेस संभव था। पूछताछ में बाबा ने गोलमोल जवाब दिए, लेकिन फोन रिकवरी से डिलीट चैट्स उभर आईं। इनमें न केवल छात्राओं से अश्लील बातें हैं, बल्कि विदेशी कनेक्शन का स्पष्ट संकेत मिला है।
पुलिस को पता चला कि फरारी के दौरान बाबा लंदन का एक व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर लड़कियों से संपर्क में था। चैट्स में वह बार-बार लड़कियों को प्रलोभन देता दिखा, जैसे "बेबी आई लव यू" या "तुम्हारी कोई क्लासमेट या जूनियर हो तो भेजो"। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा दुबई कनेक्शन से जुड़ा है।
जांच में सामने आई एक चैट ने पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया। बाबा ने एक लड़की को मैसेज किया "दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है। क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? क्लासमेट या जूनियर हो तो भेजो।" यह मैसेज न सिर्फ अश्लील है, बल्कि एक संगठित सप्लाई रैकेट की ओर इशारा करता है। चैट्स से साफ होता है कि चैतन्यानंद धार्मिक चोले और संस्थान की आड़ में लड़कियों को बहलाकर विदेश भेजने की साजिश रच रहा था।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, फोन में कई एयरहोस्टेस की फोटो और तीन बहनों को 'डर्टी मैनेजर' बनाने की योजनाएं भी मिलीं। एक चैट में बाबा कहता है, "तुम्हें दुबई भेज दूंगा, शेख खुश हो जाएगा।" यह खुलासा दुबई में भारतीय लड़कियों की तस्करी के पुराने मामलों से जुड़ता नजर आ रहा है, जहां उन्हें सेक्स ट्रेड में धकेला जाता है। अगर यह साबित होता है, तो चैतन्यानंद का नेटवर्क भारत से खाड़ी देशों तक फैला हुआ था।
चैतन्यानंद ने खुद को 'स्वामी' बताकर SRISIIM संस्थान चलाया, जो योग और आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र होने का दावा करता था। लेकिन जांच में पता चला कि यह सब फर्जी था। बाबा के सहयोगी हरि सिंह कोपकोटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जहां सख्ती से पूछताछ जारी है।
पीड़ित छात्राओं ने बताया कि बाबा वादों के जाल में फंसाकर उन्हें यौन शोषण का शिकार बनाता था। एक पीड़िता ने कहा, "वह हमें 'आध्यात्मिक उन्नति' का लालच देता था, लेकिन असल में गंदे इरादे थे।"
दिल्ली पुलिस अब दुबई कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है। इंटरपोल के जरिए विदेशी शेखों की पहचान और अन्य संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला मानव तस्करी का एक बड़ा कनेक्शन खोल सकता है।
