सामने आया चैतन्यानंद का दुबई कनेक्शन, चैट्स से हुआ लड़कियों की तस्करी का सनसनीखेज खुलासा

Swami Chaitanyanand Whatsapp Chats Exposed: दिल्ली के वसंत कुंज स्थित SRISIIM संस्थान में 17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती (उर्फ पार्थ सारथी) की गिरफ्तारी ने पुलिस जांच को एक अंतरराष्ट्रीय आयाम दे दिया है। आगरा के एक होटल से 29 सितंबर को गिरफ्तार इस 'डर्टी बाबा' के मोबाइल फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट्स ने एक बड़े दुबई कनेक्शन का पर्दाफाश किया है। चैट्स में बाबा दुबई के अमीर शेखों के लिए भारतीय कॉलेज गर्ल्स की 'सप्लाई' की बातें करता नजर आ रहा है, जो मानव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है।