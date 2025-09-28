Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चैतन्यानंद सरस्वती को कोर्ट में किया पेश, 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि शुरुआती चरण में जांच चल रही है। आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं।

2 min read

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Sep 28, 2025

स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा (Photo-IANS)

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को पेश किया गया। कोर्ट से उनको पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा से गिरफ्तार करने के बाद सफदरगंज अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। पुलिस ने चैतन्यानंद के पास से एक आईपैड और तीन फोन भी बरामद किए। 

चैतन्यानंद सरस्वती पर लगे गंभीर आरोप

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि शुरुआती चरण में जांच चल रही है। आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। चैतन्यानंद का संस्थान पर पूरी तरह से नियंत्रण था। वह संस्थान का कुलपति की भूमिका में था। अब तक 16 छात्राओं ने अपने बयान में यौन उत्पीड़न की पुष्टि की है।

8 करोड़ रुपये किए जब्त

बता दें कि आरोपी स्वामी चैतन्यानंद से जुड़े करीब 8 करोड़ रुपये दिल्ली पुलिस ने जब्त किए हैं। यह रकम 18 बैंक खातों और 28 सावधि जमाओं में जमा थी, जिसे पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये रुपये उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट में जमा होते थे। 

सस्ते होटलों में रुकता था चैतन्यानंद

स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के वृंदावन, मथुरा और आगरा में जगहें और होटल बदलता रहा और टैक्सियों का इस्तेमाल करता रहा। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह सस्ते होटलों में रुकता था।

आरोपी के पास मिले फर्जी विजिटिंग कार्ड

पुलिस को उसके पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड भी मिले, जिनमें वह खुद को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) से जुड़ा हुआ स्थायी राजदूत तथा ब्रिक्स आयोग का सदस्य बता रहा है।

बाथरूम के बाहर लगा रखे थे सीसीटीवी कैमरे

स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच के दौरान खुलासा हुआ था कि उन्होंने लड़कियों के बाथरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, लेकिन बाद में सभी फुटेज डिलीट कर दिए गए। 

चैतन्यानंद ने छात्राओं से कही आपत्तिजनक बातें

एक पीड़िता ने बताया कि अक्टूबर 2024 में एडमिशन के बाद दीपावली से पहले चैतन्यानंद से उसकी पहली मुलाकात हुई। इस दौरान स्वामी ने उसे अजीब नजरों से देखा और डिमोटिवेट करने वाली बातें की। होली के अवसर पर सभी छात्राओं को लाइन में खड़ा कर स्वामी को सबसे पहले रंग लगाने का आदेश दिया गया। होली के बाद चैतन्यानंद ने छात्रा को अपने ऑफिस बुलाकर जबरन वीडियो रिकॉर्डिंग की और आपत्तिजनक बातें कही।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: BJP ने चुनाव अभियान समिति का किया ऐलान, 45 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Sept 2025 06:07 pm

Published on:

28 Sept 2025 06:06 pm

Hindi News / National News / चैतन्यानंद सरस्वती को कोर्ट में किया पेश, 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘पाकिस्तान लिंक’ के आरोप पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोली- हां हम गए थे पाक, लेकिन…

Sonam Wangchuk
राष्ट्रीय

IRCTC ने शुरू की स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग, 3 नए रूट पर ट्रेनें, जानें टाइमिंग्स और स्टॉपेज

IRCTC New Train
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी का बड़ा बयान: बताया- NDA में कब होगा सीटों का बंटवारा

Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय

‘लद्दाख पर किया जा रहा हमला’, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने BJP-RSS पर साधा निशाना

राष्ट्रीय

PM Modi की राजस्थान रैली में तकनीकी खराबी के बाद नौकरशाहों में खलबली, आईएएस अधिकारी को हटाने का प्रशासनिक फैसला

PM Modi Banswara Visit
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.