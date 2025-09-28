चैतन्यानंद सरस्वती को कोर्ट में किया पेश, 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

एक पीड़िता ने बताया कि अक्टूबर 2024 में एडमिशन के बाद दीपावली से पहले चैतन्यानंद से उसकी पहली मुलाकात हुई। इस दौरान स्वामी ने उसे अजीब नजरों से देखा और डिमोटिवेट करने वाली बातें की। होली के अवसर पर सभी छात्राओं को लाइन में खड़ा कर स्वामी को सबसे पहले रंग लगाने का आदेश दिया गया। होली के बाद चैतन्यानंद ने छात्रा को अपने ऑफिस बुलाकर जबरन वीडियो रिकॉर्डिंग की और आपत्तिजनक बातें कही।