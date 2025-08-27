‘चामुंडी हिल्स हिंदुओं की संपत्ति नहीं है’, कांग्रेस के डिप्टी सीएम ने ऐसा क्यों कहा

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के मैसूर की चामुंडी हिल्स के बारे में कहा कि यह केवल हिंदुओं की संपत्ति नहीं है। इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस पर स्पष्टीकरण देने की बात कही है। साथ ही अन्य विपक्षी नेताओं ने भी डिप्टी सीएम के बयान पर आपत्ति जताई है। बता दें कि चामुंडी हिल्स में प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर स्थित है।
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि "चामुंडी पहाड़ी और देवी चामुंडी सभी की हैं और हिंदुओं की संपत्ति नहीं हैं।" उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चामुंडेश्वरी देवी “कर्नाटक की देवी” हैं और चामुंडी हिल्स सरकारी संपत्ति है।
उन्होंने आगे कहा कि कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि केवल हिंदुओं को ही इस मंदिर में जाना चाहिए। सभी समुदायों के लोग चामुंडी हिल्स जाते हैं और देवी की पूजा करते हैं। यह उनकी आस्था है। हम चर्च, जैन मंदिरों, दरगाहों और गुरुद्वारों में जाते हैं। बानू मुश्ताक का विरोध पूरी तरह से राजनीति है।"
कांग्रेस नेता ने पूछा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर केवल हिंदुओं तक ही सीमित क्यों नहीं है। उन्होंने कहा, "आपने वहां ऐसा बोर्ड क्यों नहीं लगाया? [क्योंकि] यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां संविधान है, सभी को सुरक्षा प्राप्त है, हर कोई अपनी आस्था और विश्वास का पालन कर सकता है।"
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने शिवकुमार के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और मांग की कि उपमुख्यमंत्री चामुंडी हिल्स के स्वामित्व को स्पष्ट करें। उन्होंने पूछा, "शिवकुमार ने कहा कि चामुंडी हिल्स हिंदुओं की संपत्ति नहीं है। अगर ऐसा है, तो यह किसकी संपत्ति है? चूंकि टीपू सुल्तान ने इस क्षेत्र पर शासन किया था, तो क्या आप इसे वक्फ संपत्ति घोषित करने जा रहे हैं?
उन्होंने शिवकुमार पर चामुंडी हिल्स संबंधी टिप्पणी हाल ही में हुए आरएसएस गान विवाद से ध्यान हटाने के लिए करने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जब आपने विधानसभा के अंदर आरएसएस का गीत गाया, तो आपकी पार्टी आलाकमान ने आपको फटकार लगाई। इस समस्या से निपटने के लिए आपने चामुंडी हिल्स को लेकर यह विवाद खड़ा किया।"