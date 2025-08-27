‘चामुंडी हिल्स हिंदुओं की संपत्ति नहीं है’, कांग्रेस के डिप्टी सीएम ने ऐसा क्यों कहा

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के मैसूर की चामुंडी हिल्स के बारे में कहा कि यह केवल हिंदुओं की संपत्ति नहीं है। इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस पर स्पष्टीकरण देने की बात कही है। साथ ही अन्य विपक्षी नेताओं ने भी डिप्टी सीएम के बयान पर आपत्ति जताई है। बता दें कि चामुंडी हिल्स में प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर स्थित है।