Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘चामुंडी हिल्स हिंदुओं की संपत्ति नहीं है’, कांग्रेस के डिप्टी सीएम ने ऐसा क्यों कहा

कर्नाटक में दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए प्रदेश सरकार ने बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को बुलाया है। इसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।

बैंगलोर

Ashib Khan

Aug 27, 2025

चामुंडी हिल्स को लेकर डीके शिवकुमार ने की टिप्पणी (Photo-IANS)

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के मैसूर की चामुंडी हिल्स के बारे में कहा कि यह केवल हिंदुओं की संपत्ति नहीं है। इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस पर स्पष्टीकरण देने की बात कही है। साथ ही अन्य विपक्षी नेताओं ने भी डिप्टी सीएम के बयान पर आपत्ति जताई है। बता दें कि चामुंडी हिल्स में प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर स्थित है। 

क्या बोले डिप्टी सीएम

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि "चामुंडी पहाड़ी और देवी चामुंडी सभी की हैं और हिंदुओं की संपत्ति नहीं हैं।" उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चामुंडेश्वरी देवी “कर्नाटक की देवी” हैं और चामुंडी हिल्स सरकारी संपत्ति है।

ये भी पढ़ें

RSS Song Row: डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मांगी माफी, कहा- मैं कांग्रेसी ही मरूंगा
राष्ट्रीय
DK शिवकुमार ने RSS के गीत की कुछ पंक्तियां गाने पर मांगी माफी

‘सभी समुदाय चामुंडी हिल्स जाते हैं’

उन्होंने आगे कहा कि कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि केवल हिंदुओं को ही इस मंदिर में जाना चाहिए। सभी समुदायों के लोग चामुंडी हिल्स जाते हैं और देवी की पूजा करते हैं। यह उनकी आस्था है। हम चर्च, जैन मंदिरों, दरगाहों और गुरुद्वारों में जाते हैं। बानू मुश्ताक का विरोध पूरी तरह से राजनीति है।"

यहां संविधान है-डिप्टी सीएम

कांग्रेस नेता ने पूछा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर केवल हिंदुओं तक ही सीमित क्यों नहीं है। उन्होंने कहा, "आपने वहां ऐसा बोर्ड क्यों नहीं लगाया? [क्योंकि] यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां संविधान है, सभी को सुरक्षा प्राप्त है, हर कोई अपनी आस्था और विश्वास का पालन कर सकता है।" 

BJP ने की आलोचना

केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने शिवकुमार के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और मांग की कि उपमुख्यमंत्री चामुंडी हिल्स के स्वामित्व को स्पष्ट करें। उन्होंने पूछा, "शिवकुमार ने कहा कि चामुंडी हिल्स हिंदुओं की संपत्ति नहीं है। अगर ऐसा है, तो यह किसकी संपत्ति है? चूंकि टीपू सुल्तान ने इस क्षेत्र पर शासन किया था, तो क्या आप इसे वक्फ संपत्ति घोषित करने जा रहे हैं?

मंत्री ने शिवकुमार पर लगाया आरोप

उन्होंने शिवकुमार पर चामुंडी हिल्स संबंधी टिप्पणी हाल ही में हुए आरएसएस गान विवाद से ध्यान हटाने के लिए करने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जब आपने विधानसभा के अंदर आरएसएस का गीत गाया, तो आपकी पार्टी आलाकमान ने आपको फटकार लगाई। इस समस्या से निपटने के लिए आपने चामुंडी हिल्स को लेकर यह विवाद खड़ा किया।"

ये भी पढ़ें

मुस्लिम को क्यों बुलाया…दशहरा कार्यक्रम में बानू मुश्ताक को बुलाने पर भड़की बीजेपी, जानें कांग्रेस ने क्या दिया जवाब
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Aug 2025 09:54 pm

Hindi News / National News / ‘चामुंडी हिल्स हिंदुओं की संपत्ति नहीं है’, कांग्रेस के डिप्टी सीएम ने ऐसा क्यों कहा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.