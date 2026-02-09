चंद्रयान-4: ISRO के वैज्ञानिकों ने कर दिया कमाल, खोज ली मून मिशन के लिए लैंडिंग की जगह

लैंडिंग के लिए जगह चुनने वाली वैज्ञानिकों की टीम ने 0.32 मीटर के फाइन ग्रिड पर डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाए और इलाके की ऊंचाइयों, रोशनी के पैटर्न और खतरे के डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन किया। इसके बाद MM-1, MM-3, MM-4 और MM-5 नाम की चार जगहों की तुलना औसत ढलान, ऊंचाई की रेंज और 24 गुणा 24 मीटर के सुरक्षित लैंडिंग ग्रिड की संख्या जैसे पैरामीटर्स पर की गई। इनमें से, MM-4 इलाका चुना। इसका जिसका अक्षांश माइनस 84.289° और देशांतर 32.808° है। इसमें सबसे कम खतरा 9.89%, औसत ढलान 5° और सबसे ज़्यादा 568 सुरक्षित ग्रिड पाए गए। इस इलाके में अच्छी रोशनी भी थी और आस-पास के इलाके से कम परछाई पड़ती थी।