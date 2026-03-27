ईरान युद्ध के नाम पर चैरिटी स्कैम, 16 करोड़ जमा होने का शक

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) का आज 28वां दिन है। इस युद्ध की वजह से जहाँ मिडिल ईस्ट (Middle East) में संकट गहराता जा रहा है, तो इसका असर भारत (India) पर भी पड़ रहा है। इतना ही नहीं, युद्ध के नाम पर देश में फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की चेतावनी के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने एक बड़े चैरिटी स्कैम (Charity Scam) को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईबी के अनुसार देश में कुछ शरारती तत्व इस युद्ध का फायदा उठाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग युद्ध पीडि़तों की मदद के नाम पर अवैध रूप से चंदा जुटा रहे हैं।