छठ पूजा के उत्सव के बीच पूरे गांव में छाया मातम, 3 परिवारों का बुझ गया चिराग

घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पोखराही गांव के पास पांच युवक शनिवार की शाम को खरना स्नान के लिए सोन नदी में उतरे थे, तभी वे गहरे पानी में चले गए। इनमें से दो युवक किसी तरह बाहर आने में सफल रहे, जबकि तीन युवक डूब गए। ग्रामीणों ने तत्काल शोर मचाया और स्थानीय गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की। घटना की सूचना मिलते ही हुसैनाबाद के एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब, सीओ पंकज कुमार और दंगवार ओपी प्रभारी सोनू गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन युवकों का पता नहीं चला।