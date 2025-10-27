छठ पूजा के उत्सव के बीच पूरे गांव में छाया मातम, 3 परिवारों का बुझ गया चिराग

झारखंड में डूबने से तीन युवकों की मौत (Photo-IANS)
Chhath Puja 2025: देशभर में छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व के लिए कई राज्यों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसी बीच झारखंड के पलामू जिले हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में छठ पूजा का उत्सव मातम में बदल गया। यहां छठ पर्व के खरना स्नान के दौरान सोन नदी में डूबने से तीन युवकों की मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से सोमवार को तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। घटना से इलाके में मातम का माहौल है।
घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पोखराही गांव के पास पांच युवक शनिवार की शाम को खरना स्नान के लिए सोन नदी में उतरे थे, तभी वे गहरे पानी में चले गए। इनमें से दो युवक किसी तरह बाहर आने में सफल रहे, जबकि तीन युवक डूब गए। ग्रामीणों ने तत्काल शोर मचाया और स्थानीय गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की। घटना की सूचना मिलते ही हुसैनाबाद के एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब, सीओ पंकज कुमार और दंगवार ओपी प्रभारी सोनू गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन युवकों का पता नहीं चला।
प्रशासन की निगरानी में आज सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ तो तीनों के शव बरामद किए गए। मृतकों की पहचान बिहार के शेरघाटी निवासी अंकुश पासवान (22), औरंगाबाद जिले के नवीनगर के इटवा निवासी आदर्श चंद्रवंशी (22), और पोखराही गांव के रजनीश चंद्रवंशी (23) के रूप में की गई है। ये सभी पलामू में एक रिश्तेदार के यहां छठ पर्व पर आए थे। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है।
घटना के बाद से पोखराही गांव और आसपास के इलाके में शोक का माहौल है। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान नदी या तालाब में नहाते समय सावधानी बरतें और गहरे पानी में जाने से बचें। जिले में कई स्थानों पर छठ घाटों पर सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर गोताखोरों को तैनात किया गया है।
