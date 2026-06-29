क्या चीन ने अरुणाचल में बना लिया कैंप? घुसपैठ की खबरों पर भारतीय सेना का बड़ा बयान

India-China Border Tentation Update: अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ और पीएलए के कैंप बनाने के दावों ने सोमवार को काफी चर्चा बटोरी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने भारतीय सीमा के अंदर अतिक्रमण कर अपने ठिकाने बना लिए हैं। अब इन दावों पर भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति साफ कर दी है। सेना ने कहा है कि इस तरह की सभी रिपोर्टें पूरी तरह गलत, भ्रामक और बिना किसी आधार की हैं।