चीन ने भारत की महिला को किया प्रताड़ित, पासपोर्ट जब्त कर 18 घंटे हिरासत में रखा

प्रेमा वांगजॉम थोंगडोक का आरोप है कि वैध वीजा होने के बावजूद उन्हें जापान की फ्लाइट में नहीं बैठने दिया गया। चीनी अधिकारियों की ओर से उन्हें ट्रांजिट क्षेत्र में ही रोके रखने के कारण वह न तो दूसरा टिकट खरीद पाईं और न ही खाने-पीने का सामान ले सकीं। इतना ही नहीं, उन पर केवल चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस (China Eastern Airlines) का नया टिकट खरीदने का दबाव बनाया गया और यह धौंस जमाई कि अगर वे ऐसा करें तो इस सूरत में उनका पासपोर्ट उन्हें लौटाया जा सकता है। प्रेमा का कहना है कि चीनी अधिकारियों की इस हरकत के कारण उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान झेलना पड़ा। उन्हें फ्लाइट और होटल की बुकिंग रद्द करनी पड़ी।