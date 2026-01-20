LAC Security: रॉकेट फोर्स के जनरलों की छुट्टी, क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है चीन ?

Strategy: चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CCP Internal Purge 2026) के अंदर इन दिनों एक बड़ा और रहस्यमयी 'शुद्धीकरण' (Xi Jinping Political Purge) अभियान चल रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने विरोधियों और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे शीर्ष अधिकारियों को एक-एक कर रास्ते से हटा रहे हैं। हालांकि चीन इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग कह रहा है, लेकिन वैश्विक विशेषज्ञों का मानना है कि यह सत्ता को पूरी तरह केंद्रित करने की एक कोशिश है। भारत के लिए चीन की यह आंतरिक उठापटक (China India Border Dispute) केवल एक पड़ोसी देश का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर हमारी सीमाओं और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है।