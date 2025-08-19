PM मोदी से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी, सीमा विवाद सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा

PM Modi meets Chinese minister Wang Yi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत-चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम मोदी ने सीमा विवाद के निष्पक्ष, तर्कसंगत और दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। यह मुलाकात भारत-चीन संबंधों में सकारात्मक प्रगति का एक और कदम मानी जा रही है। यह मुलाकात भारत-चीन संबंधों को सामान्य करने और सीमा पर शांति बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।