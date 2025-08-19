Patrika LogoSwitch to English

PM मोदी से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी, सीमा विवाद सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा

पीएम मोदी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया।

Aug 19, 2025

पीएम मोदी की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात (Photo-IANS)

PM Modi meets Chinese minister Wang Yi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत-चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम मोदी ने सीमा विवाद के निष्पक्ष, तर्कसंगत और दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। यह मुलाकात भारत-चीन संबंधों में सकारात्मक प्रगति का एक और कदम मानी जा रही है। यह मुलाकात भारत-चीन संबंधों को सामान्य करने और सीमा पर शांति बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सोशल मीडिया पर पीएम का बयान

मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर खुशी हुई। पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी मुलाकात के बाद से भारत-चीन संबंधों में एक-दूसरे के हितों और संवेदनाओं का सम्मान करते हुए लगातार प्रगति हुई है। उन्होंने तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी से अगली मुलाकात की उम्मीद जताई और कहा कि भारत-चीन के स्थिर और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय व वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कजान से तियानजिन तक की प्रगति

पीएम मोदी ने पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि आपसी सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली जैसे सकारात्मक कदम शामिल हैं। उन्होंने चीन की एससीओ अध्यक्षता का समर्थन किया और तियानजिन में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने की सहमति जताई। पीएम ने कहा, मैं राष्ट्रपति शी से तियानजिन में मुलाकात के लिए उत्सुक हूं।

सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता

चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को दो दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की वार्ता में हिस्सा लेंगे, जिसमें सीमा मुद्दों पर चर्चा होगी। वांग यी की यात्रा और एससीओ शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं की प्रस्तावित मुलाकात से यह उम्मीद की जा रही है कि भारत-चीन संबंध और मजबूत होंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली जैसे कदम दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को बढ़ावा देंगे।

19 Aug 2025 09:53 pm

Hindi News / National News / PM मोदी से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी, सीमा विवाद सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा

