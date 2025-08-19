बिहार में कांग्रेस की किरकिरी: रंजू देवी के दावे निकले झूठे, JP नड्डा ने Video शेयर कर कसा तंज

Voter Adhikar Yatra: बिहार में कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करने वाली रोहतास जिले की रंजू देवी के वोट कटने के दावे की सच्चाई सामने आ गई है। रंजू देवी ने दावा किया था कि उनका और उनके परिवार का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, लेकिन अब उनका नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। इस खुलासे ने कांग्रेस के 'वोट चोरी' के आरोपों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।