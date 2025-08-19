Patrika LogoSwitch to English

बिहार में कांग्रेस की किरकिरी: रंजू देवी के दावे निकले झूठे, JP नड्डा ने Video शेयर कर कसा तंज

Bihar SIR: रंजू देवी के बयान ने बिहार में वोटर लिस्ट विवाद को नया मोड़ दे दिया है। यह घटना राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप को और तेज हो गया है।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 19, 2025

राहुल गांधी और जेपी नड्डा (Photo-IANS&amp;ANI)

Voter Adhikar Yatra: बिहार में कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करने वाली रोहतास जिले की रंजू देवी के वोट कटने के दावे की सच्चाई सामने आ गई है। रंजू देवी ने दावा किया था कि उनका और उनके परिवार का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, लेकिन अब उनका नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। इस खुलासे ने कांग्रेस के 'वोट चोरी' के आरोपों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जेपी नड्डा का शायराना तंज

केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रंजू देवी का वीडियो रिपोस्ट किया। इस वीडियो में रंजू देवी ने खुलासा किया कि उन्हें वार्ड सचिव ने गलत जानकारी दी थी। नड्डा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा, 'खड़ा हूं आज भी वहीं… जहां मेरा झूठ पकड़ाया, सच सामने आया, और मैंने अपना मजाक बनवाया… खड़ा हूं आज भी वहीं।' यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

रंजू देवी का खुलासा

रंजू देवी ने वीडियो में बताया कि वार्ड सचिव ने उनसे कहा था कि उनका और उनके परिवार का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और राहुल गांधी से मिलकर नाम जुड़वाने को कहा। उन्होंने कहा, मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूं, जैसे वार्ड सचिव ने बताया, वही हमने राहुल गांधी से कहा। रंजू ने यह भी स्पष्ट किया कि पुरानी वोटर लिस्ट में उनका नाम था और नई सूची में भी उनका और परिवार का नाम मौजूद है।

कांग्रेस की यात्रा पर सवाल

राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' का उद्देश्य मतदाता सूची में अनियमितताओं को उजागर करना था, लेकिन रंजू देवी के इस खुलासे ने कांग्रेस के दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने इसे कांग्रेस की साजिश करार देते हुए कहा कि यह विपक्ष की छवि खराब करने की कोशिश है।

Published on:

19 Aug 2025 07:58 pm

Hindi News / National News / बिहार में कांग्रेस की किरकिरी: रंजू देवी के दावे निकले झूठे, JP नड्डा ने Video शेयर कर कसा तंज

