मोदी की चीन यात्रा से पहले वांग यी का भारत दौरा: सीमा विवाद पर होगी अहम चर्चा

India And China Border Dispute: भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत का दौरा करेंगे। बीजिंग ने शनिवार को पुष्टि की कि वांग यी 18 से 20 अगस्त तक भारत में रहेंगे और सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तिआनजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए चीन जाएंगे।
चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, वांग यी विशेष निमंत्रण पर भारत आएंगे और सीमा विवाद पर बातचीत करेंगे। यह वार्ता 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। गलवान घटना ने भारत-चीन संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था, और यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की उम्मीद जगाती है। वांग यी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें लद्दाख में तनाव कम करने पर फोकस होगा।
वांग यी की यात्रा से ठीक दो सप्ताह बाद, पीएम मोदी SCO शिखर सम्मेलन के लिए तिआनजिन जाएंगे। यह 2020 के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, चीन पीएम मोदी का तियानजिन में स्वागत करता है। यह शिखर सम्मेलन एकजुटता और सार्थक परिणामों का प्रतीक होगा। SCO में 20 से अधिक देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता शामिल होंगे।
वांग यी की यात्रा और SCO शिखर सम्मेलन दोनों देशों के लिए आपसी विश्वास बहाली का अवसर है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा विवाद पर प्रगति और SCO में सहयोग भारत-चीन संबंधों को नई दिशा दे सकता है।