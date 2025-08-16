मोदी की चीन यात्रा से पहले वांग यी का भारत दौरा: सीमा विवाद पर होगी अहम चर्चा

India And China Border Dispute: भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत का दौरा करेंगे। बीजिंग ने शनिवार को पुष्टि की कि वांग यी 18 से 20 अगस्त तक भारत में रहेंगे और सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तिआनजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए चीन जाएंगे।