मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे से टकराया इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा, जानें फिर क्या हुआ

मुंबई एयरपोर्ट पर शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। दरअसल, शुक्रवार को शहर में खराब मौसम के कारण उड़ान भरते समय इंडिगो एयरबस A321 विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। घटना पर एयरलाइन ने अपना बयान जारी किया है। इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि विमान का परिचालन दोबारा शुरू करने से पहले आवश्यक जांच, मरम्मत और नियामक मंजूरी ली जाएगी।
इंडिगो के प्रवक्ता ने घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई में प्रतिकूल मौसम के कारण उड़ान भरते समय इंडिगो एयरबस ए321 विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। इसके बाद, विमान ने एक और अप्रोच किया और सुरक्षित रूप से उतर गया।
उन्होंने आगे कहा कि मानक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान को परिचालन फिर से शुरू करने से पहले आवश्यक जांच और मरम्मत की जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षा एयरलाइन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रवक्ता ने कहा हम इस घटना के कारण अपने परिचालन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
बता दें कि इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। दरअसल, मार्च में चेन्नई हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान इंडिगो एयरबस A321 विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया था। इस घटना के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कहा था कि वह पिछले हिस्से से टकराने की घटना की जाँच कर रहा है।
इससे पहले, पिछले साल सितंबर में बेंगलुरु जा रहे एक विमान का टेल स्ट्राइक हुआ था। यह घटना दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे इंडिगो के A321 विमान के साथ हुई थी। जांच के बाद इस घटना में शामिल उड़ान दल के सदस्यों को रोस्टर से हटा दिया गया था।