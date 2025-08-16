मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे से टकराया इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा, जानें फिर क्या हुआ

मुंबई एयरपोर्ट पर शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। दरअसल, शुक्रवार को शहर में खराब मौसम के कारण उड़ान भरते समय इंडिगो एयरबस A321 विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। घटना पर एयरलाइन ने अपना बयान जारी किया है। इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि विमान का परिचालन दोबारा शुरू करने से पहले आवश्यक जांच, मरम्मत और नियामक मंजूरी ली जाएगी।