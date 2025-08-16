कोलकाता में ‘द बंगाल फाइल्स’ ट्रेलर लॉन्च पर बवाल, पुलिस ने रोकी स्क्रीनिंग

The Bengal Files: कोलकाता के एक होटल में ‘द बंगाल फाइल्स’ का ट्रेलर दिखाया जा रहा था। इस दौरान फिल्म की पूरी टीम वहां मौजूद थी। जैसे ही फिल्म की स्क्रीनिंग की गई तो वहां पुलिस पहुंच गई और सब कुछ रोक दिया। इसके बाद फिल्म निर्माताओं और पुलिस के बीच जमकर बहस हुई। इसके कई वीडियो भी सामने आए है।
इस पर विवेक अग्निहोत्री ने कहा यह आपके सामने हुआ, कैमरे में कैद हुआ, सीबीएफसी द्वारा अनुमोदित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च रोक दिया गया, यह अराजकता है, तानाशाही है। पुलिस इसलिए आई थी ताकि हम फिल्म न दिखा सकें।
उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिल्म जनसांख्यिकी परिवर्तन की बात करती है, लेकिन वे इसे दिखाना नहीं चाहते क्योंकि राज्य खुद जनसांख्यिकी परिवर्तन को सशक्त बनाता है। मुझे चुप नहीं कराया जा सकता।
निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा- हमें अभी पता चला है कि वे यहां आए और सारे तार काट दिए। अगर आपने कभी किसी निजी होटल के अंदर किसी कार्यक्रम में ऐसा कुछ देखा है, तो वे किसके आदेश पर काम कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है।
पुलिस द्वारा ट्रेलर लॉन्च होने से रोकने रप फिल्म निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि अब आप देख सकते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज 'डायरेक्ट एक्शन डे' है। हमने रात भर तैयारी की और इस 5-स्टार होटल में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च का इंतजाम किया। हमारे पास सभी अनुमतियाँ थीं, फिर डायरेक्ट एक्शन वाले दिन हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई। हमारे साथ खिलवाड़ किया गया।
वहीं फिल्म अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने कहा- मुझे अपनी फिल्म को रोके जाने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या इस राज्य में अभिव्यक्ति की आज़ादी है? फिल्म निर्माता और अभिनेता होने के नाते, हम अपनी बनाई फ़िल्में प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें किस बात का ख़तरा महसूस हो रहा है?
उन्होंने आगे कहा कि ऐसा तो कश्मीर में भी नहीं हुआ। क्या हम यह मान सकते हैं कि कश्मीर के हालात बंगाल से बेहतर हैं? देखिए आज बंगाल में क्या हो रहा है। इसीलिए 'द बंगाल फाइल्स' जैसी फ़िल्में महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहती हूं कि भारत का हर व्यक्ति बंगाल की सच्चाई जानने के लिए यह फ़िल्म देखे। कलाकारों को सम्मान देना राज्य की ज़िम्मेदारी है।