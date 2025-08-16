कोलकाता में ‘द बंगाल फाइल्स’ ट्रेलर लॉन्च पर बवाल, पुलिस ने रोकी स्क्रीनिंग

पुलिस द्वारा ट्रेलर लॉन्च होने से रोकने रप फिल्म निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि अब आप देख सकते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज 'डायरेक्ट एक्शन डे' है। हमने रात भर तैयारी की और इस 5-स्टार होटल में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च का इंतजाम किया। हमारे पास सभी अनुमतियाँ थीं, फिर डायरेक्ट एक्शन वाले दिन हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई। हमारे साथ खिलवाड़ किया गया।