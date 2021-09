Jammu Kashmir: राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिले 6 चाइनीज ग्रेनेड, सुरक्षा बलों ने नाकाम की बड़ी साजिश

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में एक बार फिर से आतंकियों की बड़ी साजिश सामने आई है। श्रीनगर ( Srinagar ) इलाके में विस्फोट से सड़क को उड़ाने की योजना को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। दरअसल सीआरपीएफ की टीम ने श्रीनगर स्थित बेमीना इलाके में पुलिस पब्लिक स्कूल के पास सड़क पर एक संदिग्ध बैग मिला। जब इस बैग को खोला गया तो सभी के होश उड़ गए। बैग 6 चाइनीज ग्रेनेड ( Chinese Grenade ) मिले।

इस तरह रेत की बोरी में से ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। जवानों ने सावधानी के साथ इन ग्रेनेड को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, ताकि जान माल का कोई नुकसान ना हो।

Jammu & Kashmir: A suspicious bag was recovered near Police Public School in Bemina, Srinagar. CRPF recovered the bag with 4 grenades from the road divider. Details awaited. pic.twitter.com/chIaqNROTf