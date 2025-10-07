बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने पार्टी में किए बड़े बदलाव, जीजा अरुण भारती को दी ये जिम्मेदारी

बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार प्रदेश की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी भी तेज कर दी। इसी बीच लोजपा (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव किया है।