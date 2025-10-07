बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने पार्टी में किए बड़े बदलाव, जीजा अरुण भारती को दी ये जिम्मेदारी

चिराग पासवान ने अरुण भारती को दी जिम्मेदारी (Photo-IANS)
बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार प्रदेश की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी भी तेज कर दी। इसी बीच लोजपा (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव किया है।
बता दें कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सांसद अरुण भारती को चुनाव प्रभारी बनाया है। इसके अलावा, पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह चुनाव प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। इसको लेकर पार्टी की ओर से पत्र भी जारी हो चुका है।
इस नियुक्ति के बाद चिराग पासवान की पार्टी की सभी चुनाव गतिविधियों और प्रत्याशियों के चयन से जुड़े अंतिम फैसले अरुण भारती और राजू तिवारी की सहमति से लिए जाएँगे। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी केंद्र में NDA की सहयोगी है।
एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। मंगलवार को बीजेपी बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सीटों के तालमेल को लेकर चिराग पासवान से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सीटों की संख्या के अलावा पासवान की पार्टी कुछ खास सीटों के लिए उत्सुक है जहां उनकी पार्टी को अपने लिए बेहतर संभावनाएं नजर आती हैं।
बता दें कि अरुण भारती बिहार के जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा हैं, जबकि राजू तिवारी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरुण भारती लगातार पार्टी की नीतियों और संदेशों को लेकर लोगों के बीच पहुंचते रहे हैं और विपक्ष पर हमलावर भी रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) "बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट" विजन के लक्ष्य के साथ बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती रही है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग