क्या NDA से नाराज है चिराग पासवान? पार्टी ने गुरुवार को बुलाई आपात बैठक; सियासी हलचल तेज

चिराग पासवान की पार्टी ने गुरुवार को बुलाई बैठक (Photo-IANS)
Bihar Election: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। NDA में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की वजह से सीटों का बंटवारा अटका हुआ है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने गुरुवार को पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। चिराग पासवान की पार्टी द्वारा इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई।
पार्टी की इस आपात बैठक में सांसदों, चुनाव सह प्रभारियों, पार्टी के प्रधान महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। इस बैठक की बिहार चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए सांसद अरुण भारती अध्यक्षता करेंगे।
बता दें कि चिराग पासवान आज बीजेपी नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज दिल्ली रवाना होंगे और अभी तक बीजेपी नेताओं के साथ कोई बैठक भी निर्धारित नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान आज चिराग पासवान से मिलने पटना पहुंचे, ताकि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो सके।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीट बंटवारे में बीजेपी के ऑफर से चिराग पासवान संतुष्ट नहीं है और इस कारण से ही आज उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात नहीं की। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान 45 से 54 सीटें चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 20-22 सीट का ऑफर है।
बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर इस बार दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। दरअसल, इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव रोचक होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025