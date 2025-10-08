क्या NDA से नाराज है चिराग पासवान? पार्टी ने गुरुवार को बुलाई आपात बैठक; सियासी हलचल तेज

Bihar Election: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। NDA में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की वजह से सीटों का बंटवारा अटका हुआ है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने गुरुवार को पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। चिराग पासवान की पार्टी द्वारा इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई।