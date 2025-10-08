Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या NDA से नाराज है चिराग पासवान? पार्टी ने गुरुवार को बुलाई आपात बैठक; सियासी हलचल तेज

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने गुरुवार को पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। चिराग पासवान की पार्टी द्वारा इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 08, 2025

चिराग पासवान की पार्टी ने गुरुवार को बुलाई बैठक (Photo-IANS)

Bihar Election: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। NDA में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की वजह से सीटों का बंटवारा अटका हुआ है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने गुरुवार को पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। चिराग पासवान की पार्टी द्वारा इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई।

कौन-कौन होगा शामिल

पार्टी की इस आपात बैठक में सांसदों, चुनाव सह प्रभारियों, पार्टी के प्रधान महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। इस बैठक की बिहार चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए सांसद अरुण भारती अध्यक्षता करेंगे। 

बीजेपी नेताओं से नहीं करेंगे मुलाकात

बता दें कि चिराग पासवान आज बीजेपी नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज दिल्ली रवाना होंगे और अभी तक बीजेपी नेताओं के साथ कोई बैठक भी निर्धारित नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान आज चिराग पासवान से मिलने पटना पहुंचे, ताकि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो सके।

BJP के ऑफर से नहीं है संतुष्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीट बंटवारे में बीजेपी के ऑफर से चिराग पासवान संतुष्ट नहीं है और इस कारण से ही आज उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात नहीं की। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान 45 से 54 सीटें चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 20-22 सीट का ऑफर है। 

दो चरणों में होगा मतदान

बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर इस बार दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। दरअसल, इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव रोचक होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। 

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव: कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर, जल्द सामने आएंगे नाम
राष्ट्रीय
mallikarjun kharge rahul gandhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

08 Oct 2025 08:47 pm

Hindi News / National News / क्या NDA से नाराज है चिराग पासवान? पार्टी ने गुरुवार को बुलाई आपात बैठक; सियासी हलचल तेज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

गुरुग्राम में इंजीनियर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 6 महीने पहले हुई थी लव मैरिज

राष्ट्रीय

मुंबई हमले के वक्त कांग्रेस ने क्यों टेके घुटने, देश को जानने का हक : पीएम मोदी

Prime Minister Narendra Modi
राष्ट्रीय

‘एक दिन मीर जाफर बनेंगे अमित शाह’, CM ममता बनर्जी ने PM मोदी को भरोसा नहीं करने की दी सलाह

राष्ट्रीय

राजनाथ सिंह के दौरे से भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, जानिए

India-Australia Defense Ties
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर, जल्द सामने आएंगे नाम

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.