बिहार चुनाव: कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर, जल्द सामने आएंगे नाम

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दल सीट बंटवारों को लेकर बैठक कर रहे है। इसी कड़ी में कांग्रेस के CEC की बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए है। आज देर रात तक कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पूरी तरह से फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।