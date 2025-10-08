बिहार चुनाव: कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर, जल्द सामने आएंगे नाम

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Photo-ANI)
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दल सीट बंटवारों को लेकर बैठक कर रहे है। इसी कड़ी में कांग्रेस के CEC की बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए है। आज देर रात तक कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पूरी तरह से फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग मामले को सुलझा लिए जाने की उम्मीद जताई। पिछली बार 2020 के मुकाबले इस बार महागठबंधन में शामिल दलों की संख्या अधिक है। इसलिए सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। माना जा रहा है कि फाइनल टिकट पर जल्द ही मुहर लगने वाली है। बता दें कि 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटो पर जीत दर्ज की थी।
कांगेस को उम्मीद है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जीत मिलेगी। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा था कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी-जेडीयू के कुशासन का अंत शुरू हो गया है।
राजेश राम ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार दो दशक से जंगलराज कायम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंधकार, भय और भ्रष्टाचार छाया हुआ है। जनता अब समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देते हुए भ्रष्टाचार और घोटालों का अंत करेगी।
आपको बता दें कि महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भाकपा (माले) के अलावा हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा शामिल है। ओवैसी ने भी महागठबंधन में शामिल होने के लिए काफी कोशिशे की थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने भाव नहीं दिया।
