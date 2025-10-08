‘सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा’, सीट बंटवारे से पहले चिराग पासवान ने NDA में बढ़ा दी टेंशन

लोजपा (रामविलास) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। फोटो- X/@iChiragPaswan
बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। महागठबंधन और एनडीए में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने पेच फंसा रखा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे एनडीए में टेंशन बढ़ सकती है। LJP(R) अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा- मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बातचीत अच्छी तरह से चल रही है और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा- जैसे ही चर्चा पूरी हो जाएगी, वो आपके साथ साझा की जाएगी लेकिन बार-बार यह आरोप लगाना कि चिराग नाराज है। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। चिराग की मांग ना किसी पद को लेकर है, ना किसी से नाराजगी को लेकर है और ना किसी की सीटों को लेकर है।
इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग पासवान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावुक संदेश शेयर किया। उन्होंने कहा कि पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो।
बता दें कि मंगलवार को बीजेपी नेताओं ने चिराग पासवान से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में 45 से 54 सीटें चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ 20 से 25 सीटें देने को राजी है। साथ ही चिराग पासवान की मांग है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिन पांच लोकसभा क्षेत्रों में उनकी पार्टी जीती थी, उनमें से हर एक में उन्हें कम से कम दो विधानसभा सीटें मिलनी चाहिए।
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। इस बार प्रदेश की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। विधानसभा चुनावों का परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा।
