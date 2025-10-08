‘सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा’, सीट बंटवारे से पहले चिराग पासवान ने NDA में बढ़ा दी टेंशन

बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। महागठबंधन और एनडीए में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने पेच फंसा रखा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे एनडीए में टेंशन बढ़ सकती है। LJP(R) अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा- मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बातचीत अच्छी तरह से चल रही है और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा।