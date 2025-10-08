Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा’, सीट बंटवारे से पहले चिराग पासवान ने NDA में बढ़ा दी टेंशन

Bihar Assembly Election: बिहार में दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 08, 2025

लोजपा (रामविलास) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। फोटो- X/@iChiragPaswan

बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। महागठबंधन और एनडीए में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने पेच फंसा रखा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे एनडीए में टेंशन बढ़ सकती है। LJP(R) अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा- मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बातचीत अच्छी तरह से चल रही है और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा।

चिराग पासवान ने बताई मांग

उन्होंने आगे कहा- जैसे ही चर्चा पूरी हो जाएगी, वो आपके साथ साझा की जाएगी लेकिन बार-बार यह आरोप लगाना कि चिराग नाराज है। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। चिराग की मांग ना किसी पद को लेकर है, ना किसी से नाराजगी को लेकर है और ना किसी की सीटों को लेकर है। 

पिता की पुण्यतिथि पर शेयर किया भावुक संदेश

इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग पासवान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावुक संदेश शेयर किया। उन्होंने कहा कि पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो।

चिराग से मिले बीजेपी नेता

बता दें कि मंगलवार को बीजेपी नेताओं ने चिराग पासवान से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में 45 से 54 सीटें चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ 20 से 25 सीटें देने को राजी है। साथ ही चिराग पासवान की मांग है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिन पांच लोकसभा क्षेत्रों में उनकी पार्टी जीती थी, उनमें से हर एक में उन्हें कम से कम दो विधानसभा सीटें मिलनी चाहिए।

बिहार में दो चरणों में होंगे मतदान

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। इस बार प्रदेश की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। विधानसभा चुनावों का परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा। 

ये भी पढ़ें

‘अगर असद होता तो क्या होता?’ CJI पर जूता फेंकने की कोशिश के मामले पर ओवैसी का बड़ा बयान
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

08 Oct 2025 06:26 pm

Published on:

08 Oct 2025 06:25 pm

Hindi News / National News / ‘सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा’, सीट बंटवारे से पहले चिराग पासवान ने NDA में बढ़ा दी टेंशन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव: कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर, जल्द सामने आएंगे नाम

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय

Sikkim: दिवाली से पहले सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया तोहफा, इतने प्रतिशत बढ़ाया डीए

DA Hike
राष्ट्रीय

CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले को नहीं है पछतावा, कहा- ‘फिर करूंगा ऐसा’

Rakesh Kishore
राष्ट्रीय

अमित शाह ने बदला अपना आधिकारिक ईमेल एड्रेस, शेयर की नई ईमेल आईडी

Home Minister Amit Shah
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: पिछली गलतियों को ना दोहराएं…कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों से की अपील

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.