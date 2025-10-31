चित्तूर मेयर दंपती हत्याकांड: 122 गवाह, 10 साल बाद कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई मौत की सजा

जांच में खुलासा हुआ कि चिंटू ने ही पूरी साजिश रची। मुंबई से 1994 में मरीन इंजीनियरिंग करने वाला चिंटू मर्चेंट नेवी में काम कर यूएई गया। 2002 में चित्तूर लौटकर मोहन के राजनीतिक अभियान में शामिल हुआ, लेकिन अनुराधा के मेयर बनने के बाद हाशिए पर धकेल दिया गया। चिंटू नगर निगम ठेकों और संयुक्त रेत-ग्रेनाइट खनन में बड़ा हिस्सा चाहता था। अनुराधा पर दबाव डाला, अधिकारियों से झड़प की और पुलिस को धमकाया। असफल होने पर उसने चार हत्यारों को सुपारी दी। पहले 23 आरोपी नामजद हुए; मुकदमे में एक की मौत हो गई, 16 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।