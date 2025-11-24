पुराने दोस्तों के साथ गांव के बुजुर्ग भी पहुंचे शपथ समारोह में, CJI सूर्यकांत ने खुद बनाई 235 मेहमानों की लिस्ट

खबरों के अनुसार, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जस्टिस सूर्यकांत ने खुद अपने हाथों से 235 मेहमानों की लिस्ट तैयार की थी। वह चाहते थे कि जिन भी लोगों ने यहां तक पहुंचने में उनका साथ दिया वह सभी इस सफलता के क्षण में उनके साथ हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार सुबह करीब 10 बजे जस्टिस सूर्यकांत को CJI पद की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में करीब 1000 लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन राष्ट्रपति भवन में बैठकर इस कार्यक्रम को सिर्फ वहीं 235 मेहमान देख सके जिन्हें खुद जस्टिस सूर्यकांत ने चुना था। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जा रहा था और बाकि लोगों ने वहीं से यह कार्यक्रम देखा।