हॉस्पिटल की तरह कोर्ट में भी शुरू करेंगे इमरजेंसी सर्विस- बोले CJI सूर्यकांत

टाइम्स ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हवाले से कहा कि अगर किसी नागरिक को कानूनी इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है या जांच एजेंसियां उसे अजीब समय पर गिरफ्तार करने की धमकी देती हैं, तो वह आधी रात को भी कोर्ट से मदद मांग सकता है। कोर्ट उसकी मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए सुनवाई करेगा।