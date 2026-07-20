Mamata Banerjee: ‘डरती है ये सरकार,बर्बरता से शासन नहीं चलता’, कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन पर ममता बनर्जी ने सरकार पर उठाये सवाल

इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखी। अदालत ने उनकी ताजा स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया का स्तर बढ़ा हुआ बताया गया है। कोर्ट ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि सोनम वांगचुक के सैंपल उनकी पत्नी और भाई की मौजूदगी में लिए जाएं। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी प्राथमिक चिंता उनकी जान की सुरक्षा है।