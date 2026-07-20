जब जेपी नड्डा से दूसरी बार मिलकर CJP के सौरव दास ने कहा- ‘हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए’, क्या मिला जवाब?

सौरव दास ने कहा- हम तब तक आंदोलन नहीं रोकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। या तो कैबिनेट से उन्हें हटाया जाए या वे खुद इस्तीफा दे दें। उन्होंने नड्डा के सामने जोर देकर कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बिना इस मुद्दे का हल नहीं निकल सकता।