‘नेपाल में क्या हुआ, जब युवा जागे तो सरकार बदल गई’, CJP प्रोटेस्ट के बीच कीर्ति आजाद का बड़ा बयान

कीर्ति आजाद ने कहा- सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब तक 80 पेपर लीक हुए हैं, ऐसे में छात्रों की मुख्य मांगें साफ हैं- पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगे, जिन 22 छात्रों की मौत हो गई उनके परिवार को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा मिले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।