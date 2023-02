महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर झारखंड के पलामू में झड़प व आगजनी, धारा 144 लागू

Submitted by:

महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर झारखंड के पलामू में दो गुटों में झड़प व आगजनी गई है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है। तनावग्रस्त इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। SP ने भरोषा दिलाते हुए कहा कि हालात नियंत्रण में है।

Clashes erupt and arson in Jharkhand's Palamu over Mahashivratri preparations; Section 144 imposed