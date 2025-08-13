हिमाचल में बादल फटने से तबाही: सैकड़ों सड़कें बंद, कई गांव खाली, 2031 करोड़ का नुकसान

Cloudburst In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में मंगलवार (12 अगस्त 2025) को बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। शिमला और लाहौल-स्पीति जिलों में कई पुल बह गए, जबकि दो राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 325 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद हो गईं। गानवी घाटी में एक पुलिस चौकी बाढ़ में बह गई, और शिमला में भारी बारिश के कारण बस स्टैंड व आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। शिमला जिले की कूट और क्याव पंचायतों का संपर्क टूट गया, क्योंकि दो पुल बाढ़ की चपेट में आ गए। लाहौल-स्पीति की मयाड घाटी में करपट, चांगुत और उदगोस नाला में बादल फटने से दो और पुल बह गए।