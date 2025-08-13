Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हिमाचल में बादल फटने से तबाही: सैकड़ों सड़कें बंद, कई गांव खाली, 2031 करोड़ का नुकसान

Cloudburst In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बादल फटने से मयाड़ घाटी, लाहौल और स्पीति में तीन पुल बह गए, जिससे स्थानीय संपर्क बाधित हो गया।

शिमला

Shaitan Prajapat

Aug 13, 2025

हिमाचल में फटा बादल (Photo-ANI)

Cloudburst In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में मंगलवार (12 अगस्त 2025) को बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। शिमला और लाहौल-स्पीति जिलों में कई पुल बह गए, जबकि दो राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 325 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद हो गईं। गानवी घाटी में एक पुलिस चौकी बाढ़ में बह गई, और शिमला में भारी बारिश के कारण बस स्टैंड व आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। शिमला जिले की कूट और क्याव पंचायतों का संपर्क टूट गया, क्योंकि दो पुल बाढ़ की चपेट में आ गए। लाहौल-स्पीति की मयाड घाटी में करपट, चांगुत और उदगोस नाला में बादल फटने से दो और पुल बह गए।

करपट गांव खाली, कोई हताहत नहीं

अधिकारियों ने बताया कि करपट गांव पर खतरे को देखते हुए वहां के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। फिलहाल किसी हताहत की सूचना नहीं है। स्थानीय निवासी रंजीत लाहौली ने बताया कि गानवी घाटी में करीब 10 बीघा कृषि भूमि पूरी तरह बर्बाद हो गई। जिला प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं, और प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चल रहा है। कुल्लू जिले के कुर्पन खड्ड (जाओं) में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को नदी और बागीपुल-निरमंड के आसपास से दूर रहने की चेतावनी दी है।

ये भी पढ़ें

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में राजीव रूडी की बादशाहत बरकरार, जानें क्लब का इतिहास और कैसे होता है चुनाव
Patrika Special News
image

कुल्लू में हाई अलर्ट

कुल्लू के उपायुक्त तोरूल एस रवीश ने बताया कि तीर्थन नदी में बादल फटने से बठाहड़ में बाढ़ आई, जिससे कुछ वाहन और दुकानें बह गईं। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। जिले में तीन दिनों तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार से रविवार तक चार से छह जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी है।

2031 करोड़ का नुकसान, राहत कार्य तेज

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, बारिश के कारण औट-सैंज (NH-305) और खाब से ग्रामफू (NH-505) सहित दो राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं। मंडी में 179 और कुल्लू में 71 सड़कें प्रभावित हैं। 20 जून से शुरू हुए मानसून ने अब तक 2031 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है, जिसमें 126 लोगों की मौत और 36 लोग लापता हैं। इस दौरान 63 फ्लैश फ्लड, 31 बादल फटने और 57 बड़े भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

मानसून की तबाही, जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित

हिमाचल प्रदेश में मानसून की तबाही ने बुनियादी ढांचे और जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण है। सरकार ने प्रभावितों के लिए तत्काल सहायता और पुनर्वास की घोषणा की है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

ये भी पढ़ें

ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने वाले हो जाएं सावधान! 15 अगस्त के बाद लगेगा चार्ज
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Aug 2025 10:53 pm

Hindi News / National News / हिमाचल में बादल फटने से तबाही: सैकड़ों सड़कें बंद, कई गांव खाली, 2031 करोड़ का नुकसान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.