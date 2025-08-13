ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने वाले हो जाए सावधान! 15 अगस्त के बाद लगेगा चार्ज

UPI Transaction Charges: अगर आप भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते है तो यह खबर आपके के लिए बहुत काम की है। अब रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर पर बैंक चार्ज वसूलेंगे। 15 अगस्त से यह नया नियम लागू होने जा रहा है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक ने तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। SBI ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी कि IMPS ट्रांजेक्शन के लिए अब राशि के आधार पर 2 रुपये से 20 रुपये तक का शुल्क लगेगा। यह बदलाव डिजिटल लेनदेन को और अधिक पारदर्शी और लागत प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। हालांकि, सैलरी अकाउंट और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) धारकों को इस शुल्क से छूट दी गई है।