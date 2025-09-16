UK Cloud Burst: उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश से तबाही, तीन मरे, गाड़ियां पानी में बहीं

बादल फटने की घटना की बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। इस दौरान केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्र आपदा की इस घड़ी में उत्तराखंड के साथ मजबूती से खड़ा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की टीमें कई बचाव अभियान चला रही हैं, जबकि स्कूल बंद हैं।