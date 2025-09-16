Patrika LogoSwitch to English

UK Cloud Burst: उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश से तबाही, तीन मरे, गाड़ियां पानी में बहीं

उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल के मंडी में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। मंडी जिले में बादल फटने से खड्ड में खड़ी एचआरटीसी और अन्य गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वहीं, सहस्रधारा में सैलाब आने से पुल बह गया। नदी के किनारे बनी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

Swatantra Mishra

Sep 16, 2025

Cloud burst in Uttarakhand and Himachal
उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटा (फोटो- पत्रिका सोर्स)

Uttrakhand Cloud Burst: उत्तराखंड की राजधानी के सहस्रधारा इलाके में बादल फटने और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश होने से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है।

उत्तराखंड के देहरादून में सोमवार की रात अचानक बादल फटने से कारलीगाढ़ नदी में बाढ़ आ गई और इस कारण आसपास के क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी सोमवार की रात को लगातार भारी बारिश के चलते सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले के धर्मपुर बाजार में देखने को मिला। इस जिले के कई क्षेत्रों में चारों तरफ पानी ही पानी है।

तेज बारिश के चलते कई नदियों का अचानक से जलस्तर बढ़ गया

देहरादून के सहस्रधारा क्षेत्र में सोमवार रात बादल फटने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि अचानक बादल फटने से कारलीगाढ़ नदी में बाढ़ आ गई और इस कारण आसपास के क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार, लगातार और तेज बारिश के कारण नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया, जिसके कारण एक महत्वपूर्ण पुल ढह गया और नदी के किनारे बनी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है।

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, देहरादून और आसपास के इलाकों में नदी के किनारे स्थित दर्जनों दुकानें या तो पूरी तरह नष्ट हो गईं या बह गईं। इसके अलावा, बाढ़ के पानी के तेज बहाव के कारण दो होटल भी ढह गए हैं।

मंडी जिले में बसें पानी में बह गई

वहीं दूसरी ओर हिमाचल के मंडी जिले में भारी बारिश होने से सोन खड्ड में खड़ी एचआरटीसी और अन्य गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस बस स्टैंड में खड़ी निगम की बसें पानी में डूब गईं और कुछ बसें पानी के बहाव के साथ बह गईं। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई।

बारिश तेज थी और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार रात 11 बजे से जिले के अधिकतर स्थानों पर बारिश हो रही है। बारिश इतनी तेज है कि लोग घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। खड्ड के आसपास रहने वाले लोगों के घर में भी पानी भर गया है। इसकी वजह से घर के बाहर खड़े दर्जनों वाहनों को नुकसान पहुंचा।

डीएसपी धर्मपुर संजीव सूद ने बताया कि रात से ही तेज बारिश में पुलिस और रेस्क्यू टीमें मैदान में जुट गई थी। लोगों को सुरक्षित निकालने का काम रात से जारी है। अभी तक किसी प्रकार की जनहानि का नुकसान रिपोर्ट नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि कई लोग घरों में पानी घुसने के कारण ऊपरी मंजिल पर शरण लेने को मजबूर हुए हैं। यहां एक होस्टल में 150 बच्चे थे, उन्हें भी दूसरी और तीसरी मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ लोगों ने गाड़ियों के पानी में बहने की सूचना दी है।

सूद ने बताया कि अभी तक किसी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। एक व्यक्ति के लापता होने की जानकारी मिल रही है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। बहुत से वाहन बह गए हैं। घरों और दुकानों में मलबा घुस गया है। अभी सोन खड्ड का जलस्तर सामान्य हो रहा है।

भारी बारिश की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर तत्काल बचाव और राहत कार्य शुरू किया। बचाव टीम लगातार लोगों के संपर्क में बनी हुई है। धीरे-धीरे स्थिति सामान्य देखने को मिल रही है। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह ने की CM धामी से बात

बादल फटने की घटना की बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। इस दौरान केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्र आपदा की इस घड़ी में उत्तराखंड के साथ मजबूती से खड़ा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की टीमें कई बचाव अभियान चला रही हैं, जबकि स्कूल बंद हैं।

स्रोत-आईएएनएस

16 Sept 2025 11:14 am

UK Cloud Burst: उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश से तबाही, तीन मरे, गाड़ियां पानी में बहीं

