Cloudburst : ये मत सोचिए कि काम कर लो तो मौत नहीं आती, अगर आ… कल्पना ने डाली थी Instagram रील, दो बच्चों के साथ बाढ़ में बह गई

Cloudburst in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का पूरा समेज गांव बादल फटने की घटना के चलते बह गया। तीन दिन बीत जाने के बाद भी 36 लोग लापता हैं।

Cloudburst in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के समेज गांव की कल्पना ने हादसे की रात से एक रोज पहले इंस्टा पर एक रील डाली और उसमें कहा – “ये मत सोचिए कि काम कर लेने से मौत नहीं आती.. अगर, अगर आ गई तो… मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लूं अपनी जान के साथ… अगर मैंने काम किया और मौत आ गई तो फिर…मैंने तो अभी जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा अभी तो…” इस रील के इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के कुछ घंटों के बाद कल्पना केदारटा (Kalpana Kedarata) अपने दो बच्चों के साथ बादल फटने से आई बढ़ में बह गई। इस परिवार में सिर्फ कल्पना का पति ही जिंदा बच पाया। तीन दिन बीत जाने के बाद भी ना कल्पना और ना ही बच्चों की कोई खोज खबर मिल पाई है। आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का रामपुर का समेज (Entire Samej village wash away after cloudburst incident in Shimla District) गांव 31 जुलाई 2024 की रात पूरा का पूरा बह गया। इस गांव में सिर्फ एक घर ही बच पाया। इस गांव के 36 लोग लापता हो गए।

