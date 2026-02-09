वीडियो में टोपी पहने लोगों पर बंदूक से निशाना लगाते नजर आए हिमंता बिस्वा सरमा, असम भाजपा की पोस्ट पर विवाद

Congress ने एक्स पर पोस्ट कर वीडियो को 'अल्पसंख्यकों का जेनोसाइड (लक्षित हत्या)' बताते हुए कड़ी निंदा की। पार्टी के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने इसे 'नरसंहार का आह्वान' करार दिया और न्यायपालिका से सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाते ने भी अपने एक्स अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा कि वीडियो हटाना काफी नहीं है। यह वीडियो बीजेपी की सच्चाई दर्शाता है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने की मांग की है। अभी इस मामले में BJP की ओर से कोई आधिकारिक सफाई या स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। असम भाजपा के प्रवक्ता रंजीब कुमार सरमा और सोशल मीडिया कन्वेनर बिस्वजीत खौंड ने इस संबंध में कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है।