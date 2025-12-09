‘जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं ओवैसी, ऐसे नेताओं…’, CM नीतीश के नेता ने दिया बवाल मचाने वाला बयान

उन्होंने संविधान पर ओवैसी के हालिया बयान पर कहा- ओवैसी जैसे लोग कुछ मायनों में जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं। राजीव रंजन ने कहा कि अलग-अलग धर्मों के मानने वालों के बीच बंटवारे की दीवारें बनाकर वे उन लाखों भारतीयों के दिलों में जगह बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते जो भारत की संस्कृति से प्यार करते हैं। ओवैसी जैसे नेताओं को आने वाले सालों में भुला दिया जाएगा। भारतीय लोगों की सोच और चेतना में ऐसे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है।