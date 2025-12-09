9 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

‘जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं ओवैसी, ऐसे नेताओं…’, CM नीतीश के नेता ने दिया बवाल मचाने वाला बयान

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है, जिसमें मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर भी बहस होगी। इस बीच, जदयू नेता राजीव रंजन ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 09, 2025

असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश को समर्थन देने की कही बात

असदुद्दीन ओवैसी। (Photo-IANS)

संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा के बीच मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर भी बहस होने की उम्मीद है।

इस बीच, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर करारा हमला बोला है।

विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए- राजीव

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई बार बिना मतलब के आरोप-प्रत्यारोप हुए हैं, फिर भी चुनावी सुधारों की प्रक्रिया जारी रही है। हालांकि इस महत्वपूर्ण सत्र को हंगामे से पटरी से नहीं उतरना चाहिए। विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

राजीव ने कहा कि देश के 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अभियान चल रहा है। दूसरे विचार भी सामने आ सकते हैं और उनका स्वागत किया जाना चाहिए।

ओवैसी पर करारा हमला

उन्होंने संविधान पर ओवैसी के हालिया बयान पर कहा- ओवैसी जैसे लोग कुछ मायनों में जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं। राजीव रंजन ने कहा कि अलग-अलग धर्मों के मानने वालों के बीच बंटवारे की दीवारें बनाकर वे उन लाखों भारतीयों के दिलों में जगह बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते जो भारत की संस्कृति से प्यार करते हैं। ओवैसी जैसे नेताओं को आने वाले सालों में भुला दिया जाएगा। भारतीय लोगों की सोच और चेतना में ऐसे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है।

ओवैसी ने क्या कहा था?

दरअसल लोकसभा में चर्चा के दौरान ओवैसी ने कहा था कि किसी नागरिक को वंदे मातरम गाने या किसी देवता/धार्मिक प्रतीक की पूजा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। देश का संविधान हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता और समान अधिकार देता है। देशभक्ति को किसी धर्म या धार्मिक प्रतीक से जोड़ना सही नहीं है।

इंडिगो फ्लाइट को लेकर क्या बोले जदयू नेता

जदयू प्रवक्ता ने इंडिगो फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी निर्देश जारी किए हैं और कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी कार्रवाई एक मिसाल बनेगी, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में हवाई यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी को देखते हुए भारत सरकार पांच नई एयरलाइंस शुरू करने पर भी विचार कर रही है और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।

संबंधित विषय:

Asaduddin Owaisi

नीतीश कुमार

Published on:

09 Dec 2025 01:57 pm

Hindi News / National News / ‘जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं ओवैसी, ऐसे नेताओं…’, CM नीतीश के नेता ने दिया बवाल मचाने वाला बयान

