जिसको CM नीतीश कुमार ने सौंपा इस्तीफा, वही हो गए भावुक, बोले- पूरे राज्य के लिए शोक का क्षण

बिहार में सोमवार का दिन कुछ अलग रहा। विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह, जो आमतौर पर संयत और औपचारिक रहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के MLC पद से इस्तीफे की बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, पूरे बिहार के लिए यह एक दुख का पल है।