प्यार, तकरार और फिर हैवानियत…नेवी टेक्नीशियन ने प्रेमिका की हत्या कर किए शव के टुकड़े, फ्रिज में छिपाए अंग

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले से ही इस तरह की वारदात की तैयारी की थी। उसने चाकू खरीदने की कोशिश की और बाद में उन्हें ऑनलाइन मंगवाने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर हत्या के बाद शव को तीन हिस्सों में बांटकर अलग-अलग जगह छिपाने की कोशिश की। एक हिस्सा फ्रीजर में रखा गया, दूसरा बोरे में भरकर बिस्तर के नीचे छिपाया गया, जबकि तीसरे हिस्से को सुनसान इलाके में ले जाकर जलाने की बात सामने आई है।