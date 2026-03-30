30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

प्यार, तकरार और फिर हैवानियत…नेवी टेक्नीशियन ने प्रेमिका की हत्या कर किए शव के टुकड़े, फ्रिज में छिपाए अंग

Navy Technician Kills Lover: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। नेवी टेक्नीशियन ने प्रेमिका की हत्या कर शव के तीन टुकड़े किए और फ्रिज व बेड के नीचे छिपा दिए… पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 30, 2026

Navy Technician Kills Lover

Navy Technician Kills Lover (Image: Gemini)

Navy Technician Kills Lover: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा नेवी टेक्नीशियन पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव के टुकड़े करने का आरोप है। यह खौफनाक वारदात एक किराए के फ्लैट के अंदर हुई, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर एक भयावह सच छिपा था।

मुलाकात जो बन गई मौत की वजह

आरोपी की पहचान 30 वर्षीय चिंतादा रविंद्र के रूप में हुई है, जो INS डेगा में तैनात था। वह पिछले दो वर्षों से गाजुवाका इलाके में किराए के मकान में रह रहा था।

रविवार दोपहर उसने अपनी 28 वर्षीय प्रेमिका पोलिपल्ली मौनिका को अपने फ्लैट पर बुलाया। दोनों की मुलाकात 2021 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी और समय के साथ उनका रिश्ता गहरा हो गया था।

लेकिन इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया, जो जल्द ही हिंसक रूप ले बैठा। पुलिस के मुताबिक, पैसों के लेनदेन और रिश्ते के खुलासे की धमकी को लेकर झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पर मौनिका की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक उसने कथित तौर पर उसे दबाकर मार डाला। घटना के बाद जो हुआ, उसने जांच अधिकारियों को भी हिला कर रख दिया।

शव के किए तीन टुकड़े

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले से ही इस तरह की वारदात की तैयारी की थी। उसने चाकू खरीदने की कोशिश की और बाद में उन्हें ऑनलाइन मंगवाने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर हत्या के बाद शव को तीन हिस्सों में बांटकर अलग-अलग जगह छिपाने की कोशिश की। एक हिस्सा फ्रीजर में रखा गया, दूसरा बोरे में भरकर बिस्तर के नीचे छिपाया गया, जबकि तीसरे हिस्से को सुनसान इलाके में ले जाकर जलाने की बात सामने आई है।

खाली घर बना अपराध की जगह

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पत्नी हाल ही में बच्चे को जन्म देने के बाद अपने मायके में रह रही थी। घर खाली होने का फायदा उठाकर उसने अपनी प्रेमिका को बुलाया। घटना के दौरान पड़ोसियों को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, जिससे यह वारदात लंबे समय तक छिपी रही।

दोस्त को कॉल और सरेंडर

हत्या और सबूत छिपाने की कोशिश के बाद आरोपी ने भागने की बजाय अपने एक दोस्त को फोन किया। दोस्त की सलाह पर वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। गाजुवाका पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर फ्लैट से शव के हिस्से और अन्य सबूत बरामद किए।

परिवार और इलाके में दहशत

मौनिका के घर न लौटने से परिवार को गहरा झटका लगा है। वहीं इस घटना ने इलाके के लोगों को भी दहशत में डाल दिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और इस हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाल रही है।

ये भी पढ़ें

नीतीश ने किसके कहने पर दिया MLC पद से इस्तीफा? तेजस्वी ने खोला राज
राष्ट्रीय
Nitish Kumar MLC Resignation

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Mar 2026 05:10 pm

Hindi News / National News / प्यार, तकरार और फिर हैवानियत…नेवी टेक्नीशियन ने प्रेमिका की हत्या कर किए शव के टुकड़े, फ्रिज में छिपाए अंग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सावधान! 1 अप्रेल से बदल जाएगी आपकी आर्थिक दुनिया, जेब पर सीधा असर डालेंगे ये 16 बड़े नियम

New Financial Year 2026-27
कारोबार

ईरान को भारत से मिल रही मदद, सहायता भेजने के लिए मासूम बच्ची ने तोड़ी गुल्लक, भावुक कर देगा ये वीडियो

राष्ट्रीय

‘इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता’, ईरान युद्ध के बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी-ट्रंप को घेरा

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

जिसको CM नीतीश कुमार ने सौंपा इस्तीफा, वही हो गए भावुक, बोले- पूरे राज्य के लिए शोक का क्षण

Nitish Kumar MLC Resignation
राष्ट्रीय

क्या महंगी होगी खाद? यूरिया की किल्लत की खबरों के बीच मोदी सरकार ने जारी किया बयान

PM Modi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.