सत्ता पक्ष-विपक्ष में तीखी नोकझोंक: प्रियंका गांधी ने कहा- पूरा देश संकट में है, केंद्रीय मंत्री ने दिया करारा जवाब

सदन से वॉकआउट पर JP नड्डा ने कहा- विपक्षी दलों का आचरण यह दर्शाता है कि उन्हें संविधान और संसद की कार्यवाही के नियमों का आदर नहीं है। इस तरह की राजनीति से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। नड्डा ने आरोप लगाया कि जब एक सदस्य को शून्यकाल में बोलने का समय दिया गया, तब विपक्षी सांसदों ने लगातार व्यवधान उत्पन्न किया। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष चर्चा करने से भाग रहा है। विपक्ष का व्यवहार अशोभनीय है। नड्डा ने विपक्ष को नई सोच के साथ आगे बढ़ने और सार्थक बहस में भाग लेने की सलाह दी है।