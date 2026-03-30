30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सत्ता पक्ष-विपक्ष में तीखी नोकझोंक: प्रियंका गांधी ने कहा- पूरा देश संकट में है, केंद्रीय मंत्री ने दिया करारा जवाब

राज्यसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सदन में हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Mar 30, 2026

Union Minister JP Nadda and Priyanka Gandhi

केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और प्रियंका गांधी (Photo- IANS)

राज्यसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नेता सदन JP नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को न तो बहस में रुचि है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संसदीय प्रक्रियाओं के प्रति कोई सम्मान है।

सदन में हंगामे के बाद विपक्ष ने किया वॉकआउट

राज्यसभा में हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में हो रहे जंग पर बहस की मांग कर रहे हैं। इस समय पूरा देश संकट में है। देश में गैस सिलेंडर की मांग बढ़ गई है। अभी और संकट आ रहा है। युद्ध पर राजनीति करना ठीक नहीं रहता। इस मामले पर पूरा देश एक है, लेकिन देश के लिए जो समस्या हो रही है, हम उसका समाधान चाहते हैं। इसलिए हम सद में बहस की मांग कर रहे हैं। अगर इस विषय पर चर्चा होगी तो हम सुझाव देंगे।

सरकार चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष का आचरण अशोभनीय

सदन से वॉकआउट पर JP नड्डा ने कहा- विपक्षी दलों का आचरण यह दर्शाता है कि उन्हें संविधान और संसद की कार्यवाही के नियमों का आदर नहीं है। इस तरह की राजनीति से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। नड्डा ने आरोप लगाया कि जब एक सदस्य को शून्यकाल में बोलने का समय दिया गया, तब विपक्षी सांसदों ने लगातार व्यवधान उत्पन्न किया। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष चर्चा करने से भाग रहा है। विपक्ष का व्यवहार अशोभनीय है। नड्डा ने विपक्ष को नई सोच के साथ आगे बढ़ने और सार्थक बहस में भाग लेने की सलाह दी है।

विपक्ष ने क्यों किया वॉकआउट?

सदन में शून्य काल के समय बीजेपी सांसद डॉ. के. लक्ष्मण ने OBC वर्ग से मुस्लिम समुदाय को बाहर किए जाने का मुद्दा उठाया था। चर्चा के समय के. लक्ष्मण ने कहा कि OBC आरक्षण का लाभ केवल सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिए और इसे धर्म के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। बीजेपी विधायक ने तर्क दिया कि OBC वर्ग में मुस्लिमों को आरक्षण देने का प्रावधान संविधान में नहीं है।

BJP विधायक ने आगे कहा कि इस विषय पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी पूर्व में आपत्ति जताते हुए इसे निरस्त किया था। विधायक ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि OBC मूल रूप से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर निर्धारित की गई थी। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के नेता इस विषय पर अपनी बात रखना चाहते थे। हालांकि, नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

चर्चा से बचने का प्रयास कर रहा विपक्ष

सदन में विपक्ष के हंगामे पर JP नड्डा ने कटाक्ष किया है। नड्डा ने कहा- विपक्ष का यह व्यवहार इस बात का संकेत है कि उन्हें लोकतांत्रिक और संसदीय प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं है। सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस से बचने का प्रयास कर रहा है। कुछ विपक्षी दल वर्षों से विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय वर्ग के लिए वोट बैंक की राजनीति और तुष्टिकरण की नीति अपनाते रहे हैं।

ये भी पढ़ें

असम चुनाव: बुजुर्गों को हर महीने ₹1250 पेंशन, हर परिवार को ₹25 लाख का हेल्थ बीमा, कांग्रेस के कई बड़े ऐलान
राष्ट्रीय
Congress President Mallikarjun Kharge

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

30 Mar 2026 05:06 pm

Published on:

30 Mar 2026 05:03 pm

Hindi News / National News / सत्ता पक्ष-विपक्ष में तीखी नोकझोंक: प्रियंका गांधी ने कहा- पूरा देश संकट में है, केंद्रीय मंत्री ने दिया करारा जवाब

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

प्यार, तकरार और फिर हैवानियत…नेवी टेक्नीशियन ने प्रेमिका की हत्या कर किए शव के टुकड़े, फ्रिज में छिपाए अंग

Navy Technician Kills Lover
राष्ट्रीय

नीतीश ने किसके कहने पर दिया MLC पद से इस्तीफा? तेजस्वी ने खोला राज

Nitish Kumar MLC Resignation
राष्ट्रीय

ईरान युद्ध के बीच कुवैत में भारतीय नागरिक की मौत, पार्थिव शरीर भारत लाने की प्रक्रिया शुरू

Indian killed in Kuwait
राष्ट्रीय

बांग्लादेश में अवामी लीग के सीनियर नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग, आंख-जबड़ा और पेट में गोली लगी

राष्ट्रीय

दिल्ली कोर्ट से सोनिया गांधी को राहत, मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के मामले में सुनवाई स्थगित

Sonia Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.