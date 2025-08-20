CM Rekha Gupta: रेखा गुप्ता पर नहीं हुआ कोई हमला, AAP विधायक ने किया चौंकाने वाला दावा

विधायक झा ने कहा कि मुझे एक घटना याद है जब वह छात्र संघ की अध्यक्ष थीं और मैं उपाध्यक्ष और हम विदेशी सौंदर्य उत्पादों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मुझसे अपने कुछ बाल जलाने को कहा ताकि यह दिखाया जा सके कि उन उत्पादों को जलाते समय उन्हें चोट लगी थी। इसलिए यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने उन्हें और भाजपा को नाटक कंपनी, चोर मैनेजर कहा। आप नेतृत्व की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।