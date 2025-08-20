CM Rekha Gupta: रेखा गुप्ता पर नहीं हुआ कोई हमला, AAP विधायक ने किया चौंकाने वाला दावा

CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने-सामने है। बीजेपी ने आप विधायक द्वारा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विधायक ने कहा कि हाल ही में आवारा कुत्तों के खिलाफ अदालत के आदेश को लेकर एक व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ मारा था। यह हमला कहानी बनाने के लिए किया गया नाटक था।
दिल्ली भाजपा सचिव हरीश खुराना ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट किया: क्या यही आपकी पार्टी की आधिकारिक लाइन है? आपके विधायक कह रहे हैं कि कोई हमला नहीं हुआ और मुख्यमंत्री ड्रामा कर रही हैं, तो आप हमले की निंदा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इसमें आप की कोई साज़िश हो सकती है क्योंकि आपका इस तरह की घटनाओं में शामिल होने का इतिहास रहा है।
किरोड़ी से आप विधायक अनिल झा का कहना है कि वह रेखा गुप्ता को 27 साल से जानते हैं, क्योंकि वह भी पहले भाजपा में थे। झा ने दावा किया है कि कोई हमला नहीं हुआ है। उसने खुद उस आदमी को वहां रखा था, ताकि कहानी का नाटक रच सके। वह सालों से यह नाटक कर रही है।
विधायक झा ने कहा कि मुझे एक घटना याद है जब वह छात्र संघ की अध्यक्ष थीं और मैं उपाध्यक्ष और हम विदेशी सौंदर्य उत्पादों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मुझसे अपने कुछ बाल जलाने को कहा ताकि यह दिखाया जा सके कि उन उत्पादों को जलाते समय उन्हें चोट लगी थी। इसलिए यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने उन्हें और भाजपा को नाटक कंपनी, चोर मैनेजर कहा। आप नेतृत्व की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
हालांकि, आप नेता केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पहले ही रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा कर चुके हैं, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि अब वह काफी बेहतर हैं। मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने के आरोप में राजेश भाईजी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की अब तक की जांच से पता चलता है कि वह दिल्ली सरकार से नाराज था क्योंकि उसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश का विरोध नहीं किया था।