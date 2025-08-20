Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

CM Rekha Gupta: रेखा गुप्ता पर नहीं हुआ कोई हमला, AAP विधायक ने किया चौंकाने वाला दावा

CM Rekha Gupta: आप विधायक अनिल झा का कहना है कि वह रेखा गुप्ता को 27 साल से जानते हैं, क्योंकि वह भी पहले भाजपा में थे। झा ने दावा किया है कि कोई हमला नहीं हुआ है।

नई दिल्ली

Shaitan Prajapat

Aug 20, 2025

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आप विधायक अनिल झा (Photo-IANS)

CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने-सामने है। बीजेपी ने आप विधायक द्वारा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विधायक ने कहा कि हाल ही में आवारा कुत्तों के खिलाफ अदालत के आदेश को लेकर एक व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ मारा था। यह हमला कहानी बनाने के लिए किया गया नाटक था।

बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला

दिल्ली भाजपा सचिव हरीश खुराना ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट किया: क्या यही आपकी पार्टी की आधिकारिक लाइन है? आपके विधायक कह रहे हैं कि कोई हमला नहीं हुआ और मुख्यमंत्री ड्रामा कर रही हैं, तो आप हमले की निंदा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इसमें आप की कोई साज़िश हो सकती है क्योंकि आपका इस तरह की घटनाओं में शामिल होने का इतिहास रहा है।

ये भी पढ़ें

रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज, हत्या की कोशिश सहित 3 धाराएं लगीं
राष्ट्रीय
Delhi Chief Minister Rekha Gupta

रेखा गुप्ता पर नहीं हुआ कोई हमला: आप विधायक

किरोड़ी से आप विधायक अनिल झा का कहना है कि वह रेखा गुप्ता को 27 साल से जानते हैं, क्योंकि वह भी पहले भाजपा में थे। झा ने दावा किया है कि कोई हमला नहीं हुआ है। उसने खुद उस आदमी को वहां रखा था, ताकि कहानी का नाटक रच सके। वह सालों से यह नाटक कर रही है।

बाल चलाने की घटना का किया जिक्र

विधायक झा ने कहा कि मुझे एक घटना याद है जब वह छात्र संघ की अध्यक्ष थीं और मैं उपाध्यक्ष और हम विदेशी सौंदर्य उत्पादों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मुझसे अपने कुछ बाल जलाने को कहा ताकि यह दिखाया जा सके कि उन उत्पादों को जलाते समय उन्हें चोट लगी थी। इसलिए यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने उन्हें और भाजपा को नाटक कंपनी, चोर मैनेजर कहा। आप नेतृत्व की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

केजरीवाल और अतिशी ने की हमले की निंदा

हालांकि, आप नेता केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पहले ही रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा कर चुके हैं, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि अब वह काफी बेहतर हैं। मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने के आरोप में राजेश भाईजी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की अब तक की जांच से पता चलता है कि वह दिल्ली सरकार से नाराज था क्योंकि उसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश का विरोध नहीं किया था।

ये भी पढ़ें

माफी भी नहीं आई काम! CSDS संजय कुमार के खिलाफ FIR दर्ज, महाराष्ट्र को लेकर दिए थे गलत आंकड़े
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Aug 2025 10:51 pm

Hindi News / National News / CM Rekha Gupta: रेखा गुप्ता पर नहीं हुआ कोई हमला, AAP विधायक ने किया चौंकाने वाला दावा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.