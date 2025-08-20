माफी भी नहीं आई काम! CSDS संजय कुमार के खिलाफ FIR दर्ज, महाराष्ट्र को लेकर दिए थे गलत आंकड़े

FIR Against Sanjay Kumar: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में लोकनीति-सीएसडीएस के सह-निदेशक और मतदान विशेषज्ञ संजय कुमार के खिलाफ नागपुर और नासिक में FIR दर्ज की गई है। संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि रामटेक और देवलाली विधानसभा क्षेत्रों में 2024 लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या में 36-38% की कमी आई। इस पोस्ट को बाद में गलत बताते हुए हटा लिया गया और माफी मांगी गई, लेकिन मामला तूल पकड़ गया।