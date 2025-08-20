सावधान! PM किसान योजना के नाम पर हो रही ठगी, लिंक क्लिक करते ही खाली हो जाएगा बैंक

साइबर अपराधी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फर्जी कॉल्स के जरिए किसानों को निशाना बना रहे हैं। वे पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन, नई किस्त या ई-केवाईसी अपडेट के नाम पर फर्जी लिंक भेजते हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करने से फोन हैक हो जाता है, जिससे अपराधी बैंक खातों, आधार और पैन कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं। कई मामलों में ओटीपी साझा करने से लाखों रुपये की चपत लग चुकी है। उदाहरण के लिए, हैदराबाद में एक व्यक्ति ने फर्जी लिंक पर क्लिक कर 1.9 लाख रुपये गंवाए। पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन 1930 और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करने की सलाह दी है।