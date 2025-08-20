Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

मैं सदमें में थी लेकिन अब…अपने ऊपर हुए हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की आई प्रतिक्रिया

Delhi CM Attack: सीएम पर हमला करने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजकोट निवासी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई के रूप में हुई है।

भारत

Ashib Khan

Aug 20, 2025

Play video
CM रेखा गुप्ता पर हमला हुआ (Photo-IANS)

CM Rekha Gupta Attack: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं अब हमले पर सीएम रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने हमले को कायराना बताया और कहा कि स्वाभाविक है कि इस ह मले के बाद मैं सदमे में थी, लेकिन अब अच्छा महसूस कर रही हूं।

एक्स पर किया पोस्ट

सीएम रेखा गुप्ता ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम ने लिखा- आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। 

‘अब बेहतर महसूस कर रही हूं’

सीएम ने आगे लिखा- स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते।

जनसुनवाई जारी रहेगी-सीएम

उन्होंने एक्स पर लिखा- अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जनसुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

व्यक्ति ने सीएम का हाथ खिंचने की कोशिश

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अनुसार यह घटना तब हुई जब एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हाथ खींचने की कोशिश की, जिसके कारण धक्का-मुक्की हुई और इस दौरान उनका सिर मेज के किनारे से टकरा गया।

आरोपी की हुई पहचान

सीएम पर हमला करने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजकोट निवासी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई के रूप में हुई है। आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है। 

केस किया दर्ज

पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंथिया ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है।

Published on:

20 Aug 2025 07:02 pm

Hindi News / National News / मैं सदमें में थी लेकिन अब…अपने ऊपर हुए हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की आई प्रतिक्रिया

