मैं सदमें में थी लेकिन अब…अपने ऊपर हुए हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की आई प्रतिक्रिया

CM Rekha Gupta Attack: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं अब हमले पर सीएम रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने हमले को कायराना बताया और कहा कि स्वाभाविक है कि इस ह मले के बाद मैं सदमे में थी, लेकिन अब अच्छा महसूस कर रही हूं।