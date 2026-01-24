IMD Alert: राजस्थान के इस इलाके में माइनस 7 डिग्री तक गिरा पारा, अब इन राज्यों में और बढ़ेगी ठंड

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- Patrika)
IMD Cold Waves Updates राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पिछले कुछ दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट आई है। जिसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
घास के मैदानों पर पाला जम गया है और पानी के स्रोतों पर बर्फ की परतें जम गई हैं। इसका असर उत्तर भारत के कई राज्यों में भी दिख रहा है।
आमतौर पर, बसंत पंचमी के बाद ठंड कम होने लगती है, लेकिन पिछले तीन दिनों से माउंट आबू में इसका उल्टा ट्रेंड देखने को मिला है।
शुक्रवार को ठंड की लहर के बाद, शनिवार सुबह 24 जनवरी इस सर्दी के मौसम का सबसे ठंडा और हड्डियां कंपा देने वाला दिन रहा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज माउंट आबू में न्यूनतम तापमान गिरकर माइनस 7 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो इस सर्दी का सबसे कम तापमान है।
पूरे इलाके में ठंड की गंभीरता साफ दिख रही है, क्योंकि तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों पर बर्फ की मोटी परतें जम गई हैं, जो डीप फ्रीजर के अंदर दिखने वाली बर्फ की चादरों जैसी लग रही हैं।
कई इलाकों में, पानी की सतह रात भर में पूरी तरह से जम गई है। इलाके से मिले विजुअल्स में पाले से ढका हुआ माहौल और लोग कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए दिखे।
IMD Updates माउंट आबू के ग्रामीण इलाकों के घास के मैदानों पर भी जमी हुई ओस की मोटी परत देखी गई। आस-पास के तालाब ठोस बर्फ की चादरों से ढके हुए दिखे, जिससे पता चलता है कि रात और सुबह के शुरुआती घंटों में तापमान कितना नीचे गिर गया था।
पूरे दिन ठंड बनी रही और तेज हवाओं ने परेशानी और बढ़ा दी। सुबह 9 बजे के बाद भी, स्थानीय लोग सड़कों के किनारे अलाव जलाकर खुद को गर्म करते दिखे, क्योंकि सूरज से ज्यादा राहत नहीं मिल रही थी।
Weather Update ठंड का दौर शाम और रात तक जारी रहा, जिससे यह हाल के सालों में सबसे कठोर सर्दियों में से एक बन गया। माउंट आबू घूमने आए पर्यटकों ने बसंत पंचमी के बाद इतनी ज्यादा ठंड देखकर हैरानी जताई। कई लोगों ने कहा कि यहां का मौसम उनके शहरों के मौसम से बिल्कुल अलग था।
भारी गर्म कपड़े पहनने के बावजूद, कई पर्यटक ठंड से बचने के लिए अपने हाथ जेब में डाले हुए, हथेलियों को रगड़ते हुए और गर्म चाय और नाश्ता करते हुए दिखे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग