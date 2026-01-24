24 जनवरी 2026,

शनिवार

राष्ट्रीय

IMD Alert: राजस्थान के इस इलाके में माइनस 7 डिग्री तक गिरा पारा, अब इन राज्यों में और बढ़ेगी ठंड

Weather Cold Alert: राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू इन दिनों कड़ाके की ठंड से प्रभावित है। तापमान में तेज गिरावट से घास के मैदानों पर पाला और पानी के स्रोतों पर बर्फ जम गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 24, 2026

MP Weather IMD Forecast Intense Cold after Makar Sankranti La Niña dense fog

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- Patrika)

IMD Cold Waves Updates राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पिछले कुछ दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट आई है। जिसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

घास के मैदानों पर पाला जम गया है और पानी के स्रोतों पर बर्फ की परतें जम गई हैं। इसका असर उत्तर भारत के कई राज्यों में भी दिख रहा है।

आमतौर पर, बसंत पंचमी के बाद ठंड कम होने लगती है, लेकिन पिछले तीन दिनों से माउंट आबू में इसका उल्टा ट्रेंड देखने को मिला है।

शुक्रवार को ठंड की लहर के बाद, शनिवार सुबह 24 जनवरी इस सर्दी के मौसम का सबसे ठंडा और हड्डियां कंपा देने वाला दिन रहा।

हर जगह बर्फ ही बर्फ

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज माउंट आबू में न्यूनतम तापमान गिरकर माइनस 7 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो इस सर्दी का सबसे कम तापमान है।

पूरे इलाके में ठंड की गंभीरता साफ दिख रही है, क्योंकि तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों पर बर्फ की मोटी परतें जम गई हैं, जो डीप फ्रीजर के अंदर दिखने वाली बर्फ की चादरों जैसी लग रही हैं।

कई इलाकों में, पानी की सतह रात भर में पूरी तरह से जम गई है। इलाके से मिले विजुअल्स में पाले से ढका हुआ माहौल और लोग कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए दिखे।

कैसा है माउंट आबू में मौसम?

IMD Updates माउंट आबू के ग्रामीण इलाकों के घास के मैदानों पर भी जमी हुई ओस की मोटी परत देखी गई। आस-पास के तालाब ठोस बर्फ की चादरों से ढके हुए दिखे, जिससे पता चलता है कि रात और सुबह के शुरुआती घंटों में तापमान कितना नीचे गिर गया था।

पूरे दिन ठंड बनी रही और तेज हवाओं ने परेशानी और बढ़ा दी। सुबह 9 बजे के बाद भी, स्थानीय लोग सड़कों के किनारे अलाव जलाकर खुद को गर्म करते दिखे, क्योंकि सूरज से ज्यादा राहत नहीं मिल रही थी।

ठंड देखकर हैरान हुए लोग

Weather Update ठंड का दौर शाम और रात तक जारी रहा, जिससे यह हाल के सालों में सबसे कठोर सर्दियों में से एक बन गया। माउंट आबू घूमने आए पर्यटकों ने बसंत पंचमी के बाद इतनी ज्यादा ठंड देखकर हैरानी जताई। कई लोगों ने कहा कि यहां का मौसम उनके शहरों के मौसम से बिल्कुल अलग था।

भारी गर्म कपड़े पहनने के बावजूद, कई पर्यटक ठंड से बचने के लिए अपने हाथ जेब में डाले हुए, हथेलियों को रगड़ते हुए और गर्म चाय और नाश्ता करते हुए दिखे।

उत्तर भारत में इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

  • दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान (Rajasthan Weather Updates) और हिमाचल प्रदेश में ठंड और तेजी से बढ़ने की संभावना है।
  • इन राज्यों में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।

संबंधित विषय:

weather alert

Weather Forecast

weather report

Published on:

24 Jan 2026 02:23 pm

Hindi News / National News / IMD Alert: राजस्थान के इस इलाके में माइनस 7 डिग्री तक गिरा पारा, अब इन राज्यों में और बढ़ेगी ठंड

