IMD Alert: राजस्थान के इस इलाके में माइनस 7 डिग्री तक गिरा पारा, अब इन राज्यों में और बढ़ेगी ठंड

Weather Update ठंड का दौर शाम और रात तक जारी रहा, जिससे यह हाल के सालों में सबसे कठोर सर्दियों में से एक बन गया। माउंट आबू घूमने आए पर्यटकों ने बसंत पंचमी के बाद इतनी ज्यादा ठंड देखकर हैरानी जताई। कई लोगों ने कहा कि यहां का मौसम उनके शहरों के मौसम से बिल्कुल अलग था।