उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप हिमाचल से लेकर राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट, जानें मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में 10 जनवरी तक रात/सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा की स्थिति बने रहने की संभावना है।



Dense to very Dense fog Condition very likely to continue to prevail during night/early morning hours in some parts of Uttar Pradesh till 10th January.