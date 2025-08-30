सरकार द्वारा नामित एजेंसी कर रही यूरिया की ‘कालाबाजारी’, पूर्व सीएम ने लगाया बड़ा आरोप

देश भर में किसान यूरिया संकट का सामान कर रहे हैं। खरीफ फसल की बुआई का समय होने के कारण किसानों को यूरिया भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा में भी फर्टीलाइजर की कमी सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। राज्य के पूर्व सीएम व BJD नेता नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है। साथ ही, मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। पटनायक ने बीजेपी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर तालचेर उर्वरक संयंत्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने साल 2018 में वादा किया था कि यह संयंत्र 36 महीने में चालू हो जाएगा, लेकिन सात साल बीत जाने के बाद भी अब तक शुरू नहीं हुआ। इससे राज्य के किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं।