वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर कांग्रेस का आरोप, LIC के 33 हजार करोड़ रुपये PM ने अडाणी को दिए, बीमा कंपनी ने कहा ‘फेक न्यूज़’

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यह LIC के 30 करोड़ पॉलिसीधारकों की बचत का दुरुपयोग है। मई 2025 में 33 हजार करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया, जबकि 2023 के हिंदनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी निवेश जारी रहा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा, क्यों LIC का पैसा अडाणी को दिया जा रहा है? यह 'मोदी जी का दोस्त' का फायदा है। 2024 में अमेरिकी अदालत में अडाणी पर 2,000 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप लगा, जिसके बाद LIC को 7,850 करोड़ का नुकसान हुआ। कांग्रेस ने 2023 के अडाणी FPO में LIC-SBI के 525 करोड़ निवेश पर भी सवाल उठाए। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर रिपोर्ट शेयर कर लिखा, अडाणी के संकट में LIC का पैसा, जनता का नुकसान! CPI(M) ने इसे 'सार्वजनिक धन का दुरुपयोग' कहा।