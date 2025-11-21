कांग्रेस ने पूछा- क्या ट्रेड डील के बाद झप्पी-कूटनीति फिर लौटेगी? मोदी के अफ्रीका दौरे पर कसा तंज

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो - आईएएनएस)
PM Modi G20 Summit: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं। वह G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल होंगे। तीन दिवसीय दौरे के दौरान वह साउथ अफ्रीका में छठे IBSA सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी आज और कल दक्षिण अफ्रीका में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे इस यात्रा पूरी सहजता के साथ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर रहे हैं। याद कीजिए कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर में होने वाले भारत-आसियान सम्मेलन में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहां उनका आमना-सामना राष्ट्रपति ट्रंप से होना था।
उन्होंने आगे कहा कि यह बेहद असाधारण है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के G20 थीम- एकजुटता, समानता और सतत विकास का विरोध करता है, क्योंकि उनका मानना है कि यह अमेरिका-विरोधी हैं। वही मार्को रुबियो, जिन्होंने 10 मई को शाम 5:37 बजे दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का ऐलान किया था।
G20 की अध्यक्षता हर साल बदलते रहती है। भारत ने यह अध्यक्षता नवंबर 2023 में इंडोनेशिया से ली थी और नवंबर 2024 में ब्राज़ील को सौंप दी थी। अब दक्षिण अफ्रीका को यह अध्यक्षता अमेरिका को सौंपनी है। जो इस बार शिखर सम्मेलन में मौजूद ही नहीं है।
अगला G20 शिखर सम्मेलन एक साल बाद अमेरिका में होगा। तब तक शायद अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड (या) डील हो जाएगा। लेकिन जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप पिछले सात महीनों में 61 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोका था। कल्पना कीजिए कि आने वाले बारह महीनों में वे यह दावा कितनी बार और दोहराएंगे। क्या 'मेरे अच्छे मित्र' वाली झप्पी-कूटनीति फिर लौटेगी, या सिर्फ़ हाथ मिलाना होगा, या फिर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका न जाने का रास्ता चुनते हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
