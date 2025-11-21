कांग्रेस ने पूछा- क्या ट्रेड डील के बाद झप्पी-कूटनीति फिर लौटेगी? मोदी के अफ्रीका दौरे पर कसा तंज

अगला G20 शिखर सम्मेलन एक साल बाद अमेरिका में होगा। तब तक शायद अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड (या) डील हो जाएगा। लेकिन जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप पिछले सात महीनों में 61 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोका था। कल्पना कीजिए कि आने वाले बारह महीनों में वे यह दावा कितनी बार और दोहराएंगे। क्या 'मेरे अच्छे मित्र' वाली झप्पी-कूटनीति फिर लौटेगी, या सिर्फ़ हाथ मिलाना होगा, या फिर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका न जाने का रास्ता चुनते हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा।