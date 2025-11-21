Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस ने पूछा- क्या ट्रेड डील के बाद झप्पी-कूटनीति फिर लौटेगी? मोदी के अफ्रीका दौरे पर कसा तंज

PM Modi G20 Summit: कांग्रेस ने पीएम मोदी के अफ्रीका दौरे पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप ने G20 का बहिष्कार किया है, इसलिए पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 21, 2025

PM Modi

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो - आईएएनएस)

PM Modi G20 Summit: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं। वह G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल होंगे। तीन दिवसीय दौरे के दौरान वह साउथ अफ्रीका में छठे IBSA सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी आज और कल दक्षिण अफ्रीका में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे इस यात्रा पूरी सहजता के साथ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर रहे हैं। याद कीजिए कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर में होने वाले भारत-आसियान सम्मेलन में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहां उनका आमना-सामना राष्ट्रपति ट्रंप से होना था।

मार्को रुबियों ने बताई बहिष्कार की वजह

उन्होंने आगे कहा कि यह बेहद असाधारण है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के G20 थीम- एकजुटता, समानता और सतत विकास का विरोध करता है, क्योंकि उनका मानना है कि यह अमेरिका-विरोधी हैं। वही मार्को रुबियो, जिन्होंने 10 मई को शाम 5:37 बजे दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का ऐलान किया था।

G20 की अध्यक्षता हर साल बदलते रहती है। भारत ने यह अध्यक्षता नवंबर 2023 में इंडोनेशिया से ली थी और नवंबर 2024 में ब्राज़ील को सौंप दी थी। अब दक्षिण अफ्रीका को यह अध्यक्षता अमेरिका को सौंपनी है। जो इस बार शिखर सम्मेलन में मौजूद ही नहीं है।

अगले साल अमेरिका में होगी G20 की बैठक

अगला G20 शिखर सम्मेलन एक साल बाद अमेरिका में होगा। तब तक शायद अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड (या) डील हो जाएगा। लेकिन जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप पिछले सात महीनों में 61 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोका था। कल्पना कीजिए कि आने वाले बारह महीनों में वे यह दावा कितनी बार और दोहराएंगे। क्या 'मेरे अच्छे मित्र' वाली झप्पी-कूटनीति फिर लौटेगी, या सिर्फ़ हाथ मिलाना होगा, या फिर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका न जाने का रास्ता चुनते हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Nov 2025 11:20 am

Published on:

21 Nov 2025 11:18 am

Hindi News / National News / कांग्रेस ने पूछा- क्या ट्रेड डील के बाद झप्पी-कूटनीति फिर लौटेगी? मोदी के अफ्रीका दौरे पर कसा तंज

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar politics: उपेंद्र कुशवाह ने बेटे को ही क्यों बनाया मंत्री, बताया इसके पीछे का लॉजिक

Upendra Kushwaha
पटना

Nitish Kumar Net Worth: नीतीश कुमार को कितना मिलता है वेतन? CM रहते अब तक इतनी हुई कमाई

CM Nitish oath Ceremony
राष्ट्रीय

Bihar New Cabinet: नीतीश मंत्रिमंडल के 26 में से 12 दागी, बीजेपी कोटे के 14 मंत्री में 09 पर आपराधिक केस

Samrat Chaudhary
पटना

Bihar politics: अमित शाह ने बताया कि बिहार में एनडीए क्यों जीती, जंगल राज की चर्चा कर विपक्ष पर कसा तंज

Amit shah
पटना

नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद का रहा दबदबा

नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद की गूंज
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.