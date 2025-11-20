‘यूनुस मेरी मां को छू भी नहीं सकते, पीएम मोदी…’, शेख हसीना के बेटे ने दिया एक और बड़ा बयान

उन्होंने फिर से कानून में बदलाव किया है ताकि कोई भी जिस पर भी आरोप हो, वह चुनावों में हिस्सा न ले सके, जो कि पूरी तरह से सही प्रक्रिया का उल्लंघन है क्योंकि आप किसी को तब तक बैन नहीं कर सकते जब तक उसे दोषी न ठहराया जाए, इसीलिए उन्हें यह सजा जल्दबाजी में देनी पड़ी। उन्होंने हमारी पार्टी अवामी लीग को भी चुनावों से बैन कर दिया है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है।