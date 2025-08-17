PM का वोट कैमरे पर ठीक, आम वोटर का क्यों गलत? ECI की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस का तंज

Congress attacks the Election Commission of India: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को विपक्ष के मतदाता सूची में त्रुटियों और दोहरे मतदान के आरोपों पर जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर मतदाता द्वारा उम्मीदवार चुनने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती, तो 'वोट चोरी' जैसे भ्रामक शब्दों का उपयोग कर जनता को गुमराह करने की कोशिश संविधान का अपमान है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कुछ मतदाताओं ने दोहरे मतदान के आरोप लगाए हैं। हालांकि, जब सबूत मांगे गए, तो कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे झूठे आरोप से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता डरता है। ECI की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार के पास जवाब नहीं है।
बिहार के रोहतास से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भारतीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि क्या ज्ञानेश गुप्ता(मुख्य चुनाव आयुक्त) ने उन 1 लाख वोटर्स के बारे में कोई जवाब दिया जिन्हें हमने महादेवपुरा में बेनकाब किया था। हमने उम्मीद की थी कि आज ज्ञानेश कुमार गुप्ता हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे।
झारखंड की राजधानी रांची से कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए है। राजेश ठाकुर ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रेस को संबोधन अपने आप में विवादास्पद है। उन्होंने पहले अपनी सफाई दी कि हम किसी पक्ष के नहीं है, सबके समकक्ष हैं। उन्होंने कुछ भी ठोस नहीं कहा… अगर मतदान हो रहा है, तो उसमें निजता का उल्लंघन कैसे हुआ? जब प्रधानमंत्री और अन्य सभी नेता मतदान करने जाते हैं, तो यह कैमरे पर दिखाई देता है, लेकिन जब कोई आम नेता जाकर मतदान करता है और यह दिखाया जाए तो यह निजता का उल्लंघन होगा।
कांग्रेस केरल ने भी अपने सोशल मीडिया से चुनाव आयोग पर तंंज कसा है।
प्रश्न: गाय का दूध पौष्टिक क्यों माना जाता है?
चुनाव आयोग: गाय बहुत सुंदर होती है। जैसे ही वह जागती है, उसका दूध निकाला जाता है और उसे नारियल के पेड़ से बांध दिया जाता है। नारियल का पेड़ 70 फीट ऊंचा होता है। जब नारियल पक जाते हैं, तो वे गिर जाते हैं, उनका छिलका निकाला जाता है, धूप में सुखाया जाता है, फिर तेल निकाला जाता है। उसी तेल से केले के चिप्स तले जाते हैं। चिप्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कच्चे चिप्स सबसे स्वादिष्ट होते हैं। हम ऑफिस में शाम की चाय के साथ यही चिप्स परोसते हैं।
यह नारियल के खोल में भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है।