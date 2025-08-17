PM का वोट कैमरे पर ठीक, आम वोटर का क्यों गलत? ECI की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस का तंज

Congress attacks the Election Commission of India: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को विपक्ष के मतदाता सूची में त्रुटियों और दोहरे मतदान के आरोपों पर जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर मतदाता द्वारा उम्मीदवार चुनने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती, तो 'वोट चोरी' जैसे भ्रामक शब्दों का उपयोग कर जनता को गुमराह करने की कोशिश संविधान का अपमान है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कुछ मतदाताओं ने दोहरे मतदान के आरोप लगाए हैं। हालांकि, जब सबूत मांगे गए, तो कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे झूठे आरोप से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता डरता है। ECI की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार के पास जवाब नहीं है।