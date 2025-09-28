Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने पर कांग्रेस हमलावर, गृह मंत्री को पत्र लिखकर की ये मांग

कांग्रेस ने भाजपा के एक प्रवक्ता द्वारा लाइव टीवी डिबेट में लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की खुली धमकी दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया है।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Sep 28, 2025

Congress MP Rahul Gandhi

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo-IANS)

कांग्रेस पार्टी ने भाजपा प्रवक्ता द्वारा लाइव टीवी डिबेट में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने पर तीखा विरोध जताया है। पार्टी ने इसे साजिशपूर्ण करार देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने इस घटना को भाजपा की हताशा और संवैधानिक मूल्यों पर हमला बताया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद और जनता के बीच उठाने का फैसला किया है। पार्टी ने सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में निष्पक्ष जांच करे और दोषी के खिलाफ कठोर कदम उठाए

कांग्रेस का आरोप: साजिश के तहत सुरक्षा का राजनीतिकरण

कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, यह राहुल गांधी की जान को एक बार की धमकी नहीं है। सरकार द्वारा राहुल गांधी की सुरक्षा पर लिखा पत्र और उसकी सामग्री को जानबूझकर लीक करना साजिश की बू देता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने दो सदस्यों को हत्याओं में खोया है और उनकी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण कर सरकार आग से खेल रही है। खेड़ा ने इसे भाजपा की हताशा का परिणाम बताते हुए कहा कि राहुल गांधी की आरएसएस-भाजपा विचारधारा के खिलाफ तीखी लड़ाई ने सत्तारूढ़ दल को बौखला दिया है।

केसी वेणुगोपाल की मांग: तत्काल कार्रवाई और निष्कासन

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, राजनीतिक मतभेदों का समाधान संवैधानिक ढांचे में होना चाहिए, लेकिन भाजपा नेता लाइव टीवी पर विरोधियों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी के आरएसएस-भाजपा के खिलाफ संघर्ष ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि जिस नेता के परिवार ने दो शहादतें दीं, उसके खिलाफ ऐसी धमकियां अस्वीकार्य हैं। वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और उनके निष्कासन की मांग की। उन्होंने इसे संवैधानिक मूल्यों पर हमला करार दिया।

धमकी का पृष्ठभूमि और संदर्भ

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब एक टीवी डिबेट में भाजपा प्रवक्ता ने कथित तौर पर राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। कांग्रेस ने इसे सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया, खासकर तब जब राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों के लीक होने की बात सामने आई। पार्टी का कहना है कि यह भाजपा की विचारधारा के खिलाफ राहुल गांधी की मुखरता से उपजी हताशा का नतीजा है।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी! बिहार में सोमवार से 7 नई ट्रेनें होंगी शुरू: यहां देखें टाइमिंग्स, रूट और स्टॉपेज
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Sept 2025 10:51 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने पर कांग्रेस हमलावर, गृह मंत्री को पत्र लिखकर की ये मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गर्लफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप तो प्रेमी ने ऐसे लिया बदला, चढ़ गया पुलिस के हत्थे

crime news
राष्ट्रीय

बेटी-पत्नी को गोली मारने के बाद सनकी युवक ने अपने पेट में घोपा चाकू, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

राष्ट्रीय

खुशखबरी! बिहार में सोमवार से 7 नई ट्रेनें होंगी शुरू: यहां देखें टाइमिंग्स, रूट और स्टॉपेज

Indian Railways
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: क्या AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे प्रशांत किशोर? जानें क्या कहा

राष्ट्रीय

बेंगलुरु दुनिया का तीसरा सबसे खराब शहर; लोग भारत का सिलिकॉन वैली छोड़ रहे हैं, क्योंकि….

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.