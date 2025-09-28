राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने पर कांग्रेस हमलावर, गृह मंत्री को पत्र लिखकर की ये मांग

कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, यह राहुल गांधी की जान को एक बार की धमकी नहीं है। सरकार द्वारा राहुल गांधी की सुरक्षा पर लिखा पत्र और उसकी सामग्री को जानबूझकर लीक करना साजिश की बू देता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने दो सदस्यों को हत्याओं में खोया है और उनकी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण कर सरकार आग से खेल रही है। खेड़ा ने इसे भाजपा की हताशा का परिणाम बताते हुए कहा कि राहुल गांधी की आरएसएस-भाजपा विचारधारा के खिलाफ तीखी लड़ाई ने सत्तारूढ़ दल को बौखला दिया है।