राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने पर कांग्रेस हमलावर, गृह मंत्री को पत्र लिखकर की ये मांग

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo-IANS)
कांग्रेस पार्टी ने भाजपा प्रवक्ता द्वारा लाइव टीवी डिबेट में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने पर तीखा विरोध जताया है। पार्टी ने इसे साजिशपूर्ण करार देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने इस घटना को भाजपा की हताशा और संवैधानिक मूल्यों पर हमला बताया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद और जनता के बीच उठाने का फैसला किया है। पार्टी ने सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में निष्पक्ष जांच करे और दोषी के खिलाफ कठोर कदम उठाए
कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, यह राहुल गांधी की जान को एक बार की धमकी नहीं है। सरकार द्वारा राहुल गांधी की सुरक्षा पर लिखा पत्र और उसकी सामग्री को जानबूझकर लीक करना साजिश की बू देता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने दो सदस्यों को हत्याओं में खोया है और उनकी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण कर सरकार आग से खेल रही है। खेड़ा ने इसे भाजपा की हताशा का परिणाम बताते हुए कहा कि राहुल गांधी की आरएसएस-भाजपा विचारधारा के खिलाफ तीखी लड़ाई ने सत्तारूढ़ दल को बौखला दिया है।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, राजनीतिक मतभेदों का समाधान संवैधानिक ढांचे में होना चाहिए, लेकिन भाजपा नेता लाइव टीवी पर विरोधियों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी के आरएसएस-भाजपा के खिलाफ संघर्ष ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि जिस नेता के परिवार ने दो शहादतें दीं, उसके खिलाफ ऐसी धमकियां अस्वीकार्य हैं। वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और उनके निष्कासन की मांग की। उन्होंने इसे संवैधानिक मूल्यों पर हमला करार दिया।
यह विवाद तब शुरू हुआ, जब एक टीवी डिबेट में भाजपा प्रवक्ता ने कथित तौर पर राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। कांग्रेस ने इसे सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया, खासकर तब जब राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों के लीक होने की बात सामने आई। पार्टी का कहना है कि यह भाजपा की विचारधारा के खिलाफ राहुल गांधी की मुखरता से उपजी हताशा का नतीजा है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग